Gioco del Lotto, le estrazioni diventano quattro

L’estrazione aggiuntiva introdotta nella giornata di venerdì per sostenere la ripresa nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso.

Nel giro di poche settimane dall’annuncio, lanciato dal Governo nei giorni immediatamente successivi ai gravi eventi alluvionali che hanno portato devastazione in larghe parti dell’Emilia Romagna, la quarta estrazione al gioco del Lotto prende forma.

È recente, infatti,- scrive la Federazione Italiana Tabaccai – la Determinazione Direttoriale a firma del nuovo Direttore dei Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Mario Lollobrigida, con la quale è disposta «…un’estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito “Simbolotto” nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, da espletarsi nella giornata di venerdì».

La quarta estrazione prenderà il via a decorrere da venerdì 7 luglio e si concluderà con la fine dell’anno, precisamente il 29 dicembre 2023. Il calendario delle estrazioni del Lotto si fa ancor più fitto, dunque, a tal punto che l’ADM ha già dovuto prendere in considerazione l’applicazione di alcuni precisi spostamenti.

Non a caso, infatti, nel provvedimento varato dall’Amministrazione è presente la previsione secondo cui «l’estrazione del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito “Simbolotto” nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, di venerdì 8 dicembre 2023, coincidente con una giornata festiva, è posticipata a sabato 9 dicembre 2023, conseguentemente l’estrazione del 9 dicembre 2023 è posticipata a lunedì 11 dicembre 2023».

Come detto, la previsione di un’estrazione aggiuntiva è frutto della volontà del Governo e trova formale conferma nella previsione di cui all’art. 21, comma 4, del Decreto Legge del 1 giugno 2023, n. 61, con il quale sono stati varati gli «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023».

Le maggiori entrate derivanti dalla quarta estrazione del venerdì saranno pertanto destinate a sostegno delle popolazioni colpite dal disastro e, in tal senso, c’è da augurarsi che gli italiani sappiano coniugare il momento ludico con quello solidaristico.

Quello che di certo non mancherà sarà l’apporto dei tabaccai, ancora una volta pronti a fare del loro meglio, come già evidenziato anche dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, il quale ha tenuto a precisare come la categoria dei rivenditori di generi di monopolio è «…ben lieta di poter contribuire, grazie al proprio lavoro di ricevitori, alla raccolta delle estrazioni straordinarie volte a finanziare le misure di emergenza a sostegno della ripresa dei territori e delle persone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici».

BOX – ATTENZIONE!

In vista dell’introduzione, a decorre da venerdì 7 luglio, della quarta estrazione settimanale, l’Amministrazione Finanziaria ha disposto che l’accettazione delle giocate in abbonamento per la partecipazione al gioco del Lotto e ai suoi giochi opzionali e complementari è consentita, in via temporanea, solo per i concorsi effettuati entro il 6 luglio 2023.

PressGiochi