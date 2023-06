Giochi pubblici. Il 20 luglio a Roma la presentazione del report CGIA Mestre

Il prossimo 20 luglio, a partire dalle ore 11.00, presso il Palazzo dell’Informazione, in Piazza Mastai 9, a Roma, As.Tro organizza l’evento di presentazione dello “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2022 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E ON LINE”, realizzato dalla CGIA Mestre.

Lo studio traccerà il perimetro della dimensione economica del comparto, attraverso i numeri reali del settore in termini di attività in essere, addetti e gettito, con una parte dedicata al gioco online.

