Forum Acadi: il prossimo 20 settembre a Roma si parla de “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità”

Si terrà mercoledì 20 settembre alle ore 10.00 presso la sede di Confcommercio a Roma (Piazza Belli, 2) il Forum Acadi “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità” .

Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi mandando una mail a acadi@confcommercio.it o chiamando lo 06 31057617.

Durante il Forum, al quale parteciperanno i principali rappresentanti del mondo del gioco pubblico e numerosi esponenti del governo, delle istituzioni e della politica, verrà presentato il Bilancio di Sostenibilità del Comparto del Gioco Pubblico.

“I dati del Bilancio di Sostenibilità che presenteremo – afferma il presidente di Acadi, Geronimo Cardia – dicono a chiare lettere che la rete distributiva territoriale degli esercizi generalisti è protagonista tra le altre reti nel consentire il perseguimento degli interessi costituzionali sottesi all’esistenza dell’offerta pubblica di gioco. Pensare di ridurre, comprimere, limitare o in qualche modo penalizzare la sua presenza oggi radicata sui territori significa compromettere non solo il gettito erariale e l’occupazione, ma anche gli interessi costituzionali della tutela della salute dell’utente e della fede pubblica, della tutela dell’ordine pubblico come la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose”.

