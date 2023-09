Mercoledì 20 settembre 2023, a partire dalle 10.00, presso la sede di Confcommercio a Roma, si terrà il Forum Acadi-Confcommercio “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità”, nel corso del quale verrà presentato il Bilancio di Sostenibilità del Comparto del Gioco Pubblico e verrà fatto il punto sul futuro del settore.

“Il Bilancio di Sostenibilità sottolinea come il comparto del Gioco pubblico sia determinante per l ’ economia italiana, con i suoi 11 miliardi di gettito erariale, le sue 65 mila aziende e i suoi 150.000 occupati”. Lo afferma Geronimo Cardia , presidente di ACADI Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, che aggiunge: “ Ma l ’ apporto del nostro settore non è soltanto valutabile in termini fiscali, previdenziali, occupazionali e di PIL ma anche in quanto presidio sui territori sotto il profilo della tutela della salute, del risparmio e dell ’ ordine pubblico, come la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. E ’ dunque chiaro il ruolo fondamentale della rete distributiva generalista per garantire questi obiettivi”. “ Per questo – conclude Cardia – il riordino del comparto del gioco in corso non può prescindere da una equa distribuzione tra punti specializzati e punti generalisti”.

Al Forum parteciperanno:

Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio-Imprese per l ’ Italia

Gen. B. Claudio Ramponi – Comandante del Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d ’ Inchiesta della Guardia di Finanza

Dott. Vincenzo Nicolì – Direttore del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Prof. Tommaso Miele – Presidente Aggiunto della Corte dei Conti e Presidente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio

On. Lucia Albano – Sottosegretaria di Stato al Ministero dell ’ Economia e delle Finanze

Dott. Mario Lollobrigida – Direttore Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

On. Marco Osnato – Presidente della VI Commissione (Finanze) presso la Camera dei Deputati

Monica Palumbo – Partner Servizi Sostenibilità Deloitte, che curerà la presentazione del “ Bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico”.

Geronimo Cardia – Presidente Acadi-Confcommercio

Lino Stoppani – Presidente Fipe-Confcommercio

Mario Antonelli – Presidente Fit-Confcommercio

Nell’arco della mattinata, si svolgerà una Tavola Rotonda con rappresentanti dei gruppi parlamentari, moderata da Laura Chimenti, giornalista conduttrice del TG1.

ACADI, Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, è un ’ associazione di categoria senza scopo di lucro, con lo scopo dir appresentare, la tutela e l ’ assistenza degli interessi complessivi delle imprese associate che gestiscono i canali fisici e telematici di distribuzione dei giochi pubblici sulla base delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalle norme giuridiche vigenti in materia. L ’ Associazione è attiva nel contrasto al disturbo da gioco d ’ azzardo e nella promozione di un gioco sano e responsabile.

PressGiochi