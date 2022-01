Scade ogi, 5 gennaio 2022, il termine per il versamento del saldo mensile sulle scommesse ippiche d’agenzia, riferite al mese di dicembre dell’anno precedente, per tutti i concessionari abilitati alla

Scade ogi, 5 gennaio 2022, il termine per il versamento del saldo mensile sulle scommesse ippiche d’agenzia, riferite al mese di dicembre dell’anno precedente, per tutti i concessionari abilitati alla raccolta (determinazione direttoriale n. 7077 del 30 dicembre 2015 come modificata dalla determinazione direttoriale n. 8738 del 18 gennaio 2018).

