Fisco: le scadenze di oggi per giochi online e scommesse

Scade oggi 16 ottobre il termine per il versamento, con codice tributo 5380, dell’importo dei Conti di Gioco divenuti dormienti nel mese precedente, nella misura trasmessa entro il 3 del mese corrente con il messaggio 4.19 del protocollo di comunicazione dell’Anagrafe Conti di Gioco.

Va realizzato oggi anche il versamento dell’imposta unica del mese precedente sui Giochi di abilità a distanza (codici tributo 5188-5189), inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo, sui Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (codici tributo 5259-5260), sul Bingo a distanza, con il relativo compenso del controllore centralizzato del gioco(codici tributo 5447-5448-5212).

Stesso termine per il versamento delle vincite prescritte e dei rimborsi non riscossi, riferiti al mese di settembre, relativi alle scommesse diverse dalle corse dei cavalli e alle scommesse su eventi simulati, da parte di tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica (decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 1 agosto 2022, n. 145; D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66).

