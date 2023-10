Fiera di Rimini: Maurizio Ermeti nuovo presidente IEG Italian Exhibition Group

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. e società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha nominato il consigliere Maurizio Renzo Ermeti nuovo Presidente del Consiglio d’Amministrazione di IEG in sostituzione di Lorenzo Cagnoni scomparso lo scorso 5 settembre. Al dott. Ermeti – membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società dal 1997, con il ruolo di Vicepresidente dal 2008 al 2016 – sono state conferite deleghe operative e gestionali in linea con quelle che erano state precedentemente conferite al dott. Cagnoni.

“Al nuovo Presidente di Italian Exhibition Group S.p.A vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato il presidente di Sapar Domenico Distante – certi che saprà proseguire e sviluppare il percorso di modernizzazione e crescita intrapreso dal compianto presidente Lorenzo Cagnoni. Come Associazione Nazionale Sapar confermiamo il nostro impegno, come sempre fatto, al fianco di IEG.

