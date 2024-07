European Lotteries: al servizio del bene comune anche nel nuovo mandato dell’Ue

Con la conclusione della prima sessione plenaria del Parlamento Europeo recentemente eletto, inizia un nuovo capitolo per la governance dell’UE nei prossimi cinque anni. Le European Lotteries (EL) accolgono con

Le European Lotteries (EL) accolgono con favore la rielezione di Roberta Metsola come Presidente del Parlamento Europeo e di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione Europea per un secondo mandato.

Durante il nuovo mandato dell’UE (2024-2029), EL rimane impegnata a monitorare da vicino gli sviluppi delle politiche chiave rilevanti per il settore delle lotterie. I membri di EL sono parte integrante del tessuto sociale europeo, e agendo per il bene pubblico, la società europea guadagna ogni anno oltre 22 miliardi di euro in totale. EL e i suoi membri ritengono quindi cruciale salvaguardare il ruolo importante delle lotterie nella società e proteggere il modello di lotteria sostenibile a livello nazionale ed europeo.

Il Manifesto di EL delinea i suoi otto punti focali più importanti per i politici dell’UE nel nuovo mandato:

Salvaguardare il ruolo unico delle lotterie nazionali per la società; Combattere gli operatori illegali e i loro contenuti online; Tassare gli operatori nel paese dei consumatori; Rafforzare la protezione dei consumatori sfruttando le competenze nazionali; Adottare un approccio basato sul rischio per la pubblicità; Esplorare le opportunità dell’IA nel gioco d’azzardo digitale e prevenire gli abusi; Promuovere l’integrità sportiva e sollecitare la ratifica della Convenzione di Macolin; Integrare le lotterie nella tassonomia ambientale e sociale futura.

EL attende con interesse di collaborare con il nuovo Parlamento Europeo e la Commissione per proseguire la missione dell’Associazione – a beneficio della società.

