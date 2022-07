Esport. Oies incontra in Parlamento il M5S

“Oggi ho realizzato un sogno. Dopo due anni di approfondimenti sulle norme che regolano gli Esports, con l’ Osservatorio Italiano Esports abbiamo varcato le porte del Parlamento. Insieme agli studi legali membri di OIES, che ringrazio infinitamente, abbiamo tenuto un incontro alla Camera organizzato da Luca Carabetta con i referenti del Movimento 5 Stelle che si stanno occupando della materia.

Con il suo Manifesto Legale, l’OIES è sempre stato in prima linea nella segnalazione delle carenze normative del sistema. Oggi finalmente abbiamo potuto condividere tutta la conoscenza finora prodotta direttamente in Parlamento.

È stato un momento di altissimo valore, in cui abbiamo toccato tutti i punti scoperti del settore. Il problema degli Esports, infatti, non sono solo le Sale LAN, ma anche accesso alle licenze, contratti di lavoro, professioni, diritti e doveri dei player, pubblicità, montepremi e riconoscimento sportivo.

Ancora una volta con l’Osservatorio abbiamo riunito diverse competenze ed estrazioni per offrire una sintesi utile alle istituzioni. Ringrazio Luca Carabetta, Davide Zanichelli e Valentina Barzotti che hanno partecipato all’incontro, più tutti gli altri esponenti del M5S collegati da remoto.

Con questo spirito ci faremo promotori di prossime iniziative di proposte normative, per contribuire concretamente allo sviluppo degli Esports in Italia.

PressGiochi