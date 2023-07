EGBA, nel 2022 crescono del 20% i messaggi degli operatori sul gioco responsabile

I membri dell’EGBA hanno inviato 45,5 milioni di messaggi ai propri clienti l’anno scorso per promuovere un gioco responsabile. I membri della European Gaming and Betting Association (EGBA) hanno intensificato

I membri dell’EGBA hanno inviato 45,5 milioni di messaggi ai propri clienti l’anno scorso per promuovere un gioco responsabile.

I membri della European Gaming and Betting Association (EGBA) hanno intensificato i loro sforzi per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro lo scorso anno, inviando 45,5 milioni di messaggi di gioco responsabile ai loro clienti, un aumento annuo del 20%, secondo il terzo rapporto annuale sulla sostenibilità dell’organizzazione pubblicato oggi.

Quasi la metà, o il 48%, di queste comunicazioni sono state personalizzate, il che significa che sono state inviate ai singoli clienti in risposta diretta al loro effettivo comportamento di gioco, rispetto al 40% dell’anno precedente, indicando un approccio sempre più personalizzato da parte dei membri dell’EGBA alla promozione del gioco d’azzardo più sicuro.

Il rapporto annuale di sostenibilità 2022/23 dell’EGBA delinea gli sforzi congiunti e i progressi compiuti dall’associazione e dai suoi membri per promuovere il gioco d’azzardo sicuro e sostenibile e contribuire positivamente alla società in Europa.

Nel rapporto sono inclusi i punti dati aggregati dei membri dell’EGBA relativi ai loro clienti, strumenti e promozioni di gioco d’azzardo più sicuri, contributi sociali e, per la prima volta, i loro progressi nei settori dell’occupazione e della diversità, dell’energia e dell’ambiente. Il rapporto ha anche una sezione dedicata alle principali iniziative di responsabilità sociale d’impresa dei membri dell’EGBA.

“Siamo lieti che i nostri membri continuino a compiere progressi positivi nei loro sforzi per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro. Tutto questo fa parte del loro impegno a mettere un approccio sostenibile al centro di ciò che fanno” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.

Il numero totale di conti clienti è aumentato a 31,2 milioni, con un aumento annuo del 5%. Il 74% dei clienti era di sesso maschile, mentre il 26% dei clienti era di sesso femminile. I gruppi di clienti più numerosi per età sono stati i clienti delle categorie 26-35 anni e 36-50 anni, ciascuna delle quali rappresenta il 30% dei clienti.

Il numero di clienti che utilizzano almeno uno strumento di gioco d’azzardo più sicuro è aumentato a 18,4 milioni, pari al 60% dei clienti. Il 30% dei clienti ha utilizzato volontariamente uno strumento di sicurezza. I limiti di deposito erano lo strumento di gioco più sicuro e popolare, rappresentando il 67% degli strumenti utilizzati dai clienti.

45,5 milioni di messaggi sono stati inviati ai clienti per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro, con un aumento annuo del 20%. Di questi, 21,7 milioni di messaggi sono stati personalizzati, con un aumento annuo del 42% del numero di comunicazioni personalizzate. La quota di messaggi personalizzati è salita al 48% di tutte le comunicazioni sul gioco d’azzardo più sicure, rispetto al 40% dell’anno precedente. Il 51% dei clienti intervenuti in merito al proprio comportamento di gioco ha ridotto le proprie perdite finanziarie nei tre mesi immediatamente successivi all’intervento e i nostri membri hanno continuato a interagire con coloro che non lo hanno fatto. Il 76% di tutti i dipendenti ha ricevuto una formazione dedicata al gioco d’azzardo più sicuro durante l’anno in esame, con un aumento annuo del 5% del numero di dipendenti che hanno ricevuto tali corsi di formazione.

I contributi per la ricerca, istruzione e trattamento del gioco d’azzardo problematico (RET) in Europa sono aumentati a 49 milioni di euro, con un aumento annuo del 109%. Le donazioni a vari enti di beneficenza e iniziative comunitarie europee sono state pari a 127 milioni di euro, in calo del 5% annuo.