EAG 24 supera le aspettative degli espositori

EAG ha confermato la sua posizione come la più importante fiera dei divertimenti e dei giochi da intrattenimento, assicurando un aumento di presenze.

Basandosi sulla piattaforma raggiunta nel 2023 che ha registrato un aumento del 36% su base annua, l’EAG 2024 ha visto la partecipazione aumentare a 3.497 visitatori unici (3.469 nel 2023) e l’aumento delle visite a 4.299 rispetto alla cifra del 2023 di 4.278.

L’incontro annuale del settore è stato aperto da Lord McNicol di West Kilbride, in rappresentanza del Business Team del partito laburista, e prevedeva una serie di eventi di alto profilo del settore, tra cui le celebrazioni del cinquantesimo anno di bacta, i bacta Annual Awards, il bacta Safer Gambling

Hub e il programma di seminari thinkbite organizzato dall’associazione di categoria del Regno Unito.

Anche EAG 2024, il cui tema era “L’anno inizia qui”, è riuscito a soddisfare le esigenze aziendali dei suoi espositori.

Dean Harding, amministratore delegato di Crown Direct, il cui stand di 456 mq era il più grande dello show floor di EAG, ha confermato: “EAG è ancora assolutamente fondamentale, è il più grande evento per noi. È il cuore di ciò che facciamo”.

L’entusiasmo per EAG è stato ripreso da Kevin Temple, Direttore delle vendite, Novomatic Gaming UK, che ha dichiarato: “L’EAG di quest’anno ha superato le nostre aspettative!

Il nostro stand era sempre pieno di visitatori, tra cui clienti esistenti e potenziali. EAG funge sempre da piattaforma per discussioni e connessioni significative, è il modo ideale per iniziare il nuovo anno e guardare avanti alle opportunità future”. Ha osservato: “L’umore generale del settore all’EAG riflette un mix di anticipazioni e cauto ottimismo. Le conversazioni ruotavano attorno al potenziale impatto di nuove leggi e regolamenti, con i partecipanti che esprimevano un vivo interesse nel capire come questi cambiamenti potrebbero modellare il futuro del settore”.

Il successo all’EAG ha alimentato il nostro entusiasmo! L’UDC, che festeggiava il suo 40° anniversario all’EAG, ritiene che la mostra abbia risollevato l’umore sia degli espositori che dei visitatori.

Il direttore delle vendite Jonathan Lauder ha osservato: “Nonostante le cupe prospettive economiche previste prima dello spettacolo, EAG ha superato le nostre aspettative.

Presso lo stand abbiamo presentato un’ampia gamma di giochi e attrezzature che sono stati ben accolti dai clienti. Grazie alla fiera abbiamo concluso numerosi affari dal vivo allo stand, inclusi diversi accordi di esportazione con il vantaggio di essere faccia a faccia con i clienti e loro di poter toccare con mano i giochi che danno davvero i loro frutti”.

Riflettendo sull’ultima edizione di EAG, il presidente Martin Burlin ha dichiarato: “EAG è stato all’altezza della sua reputazione di essere lo spettacolo in cui i visitatori incontrano e fanno affari con i loro fornitori, incontrano gli amici e mettono le mani sulle ultime innovazioni e prodotti sviluppi che i nostri espositori hanno da offrire”.

“La fiera continua la sua traiettoria ascendente post-COVID e sono lieto della risposta che abbiamo avuto da parte degli espositori, che hanno vissuto un’esperienza positiva. La ricerca pre-fiera che abbiamo intrapreso con i nostri espositori prevedeva che lo show floor avrebbe presentato oltre 1.000 prodotti nuovi per il mercato del Regno Unito e il valore di avere accesso a nuovi giochi e nuove innovazioni non può essere sopravvalutato. Credo che l’EAG abbia dimostrato la resilienza del settore che sta tornando al suo meglio pre-pandemia. Spettacoli come EAG sono ottimi barometri dei settori che servono ed è stato gratificante avere membri di lunga data del settore che affermavano quanto fosse bello avere EAG in mostra il business in modo così professionale”.

