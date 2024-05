“Quante ne Sai?” Challenge esclusiva con Antonino Ragusa e Vincenzo Plescia

Presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio, si è tenuto un coinvolgente Q&A con due protagonisti della stagione del Messina: il capitano Antonino Nino Ragusa e l’attaccante Vincenzo Plescia. La challenge di StarCasinò Sport, “Quante ne Sai?”, ha offerto uno sguardo ravvicinato su questi talentuosi giocatori, grazie anche alla guida dello Speaker Maira, famosa voce del Messina.

Il gioco ha visto Ragusa e Plescia confrontarsi in una sfida di abilità e conoscenza, alternandosi nel predire il numero di risposte che sarebbero stati in grado di fornire su una serie di domande di vario genere. Dai temi calcistici a quelli culturali, la competizione è stata portata avanti con entusiasmo e ha sottolineato l’affinità e l’amicizia dei due giocatori presenti non solo sul campo da calcio.

Molte sono state anche le domande personali che lo speaker ha rivolto ai due giocatori: Antonino ha condiviso la sua emozione per aver giocato a San Siro, “perchè ha avuto la fortuna di giocarci con lo stadio pieno”, mentre Plescia ha raccontato la gioia di tornare al Renzo Barbera come palermitano. I due compagni di squadra poi hanno ricordato con calore l’Europeo 2020, che entrambi considerano come un momento di condivisione. “Una grandissima emozione”, spiega Vincenzo ai microfoni di StarCasinò Sport “Tutti hanno la stessa fede calcistica e tifano per la stessa squadra” .

Lo Speaker Maira ha chiesto poi ai presenti quale giocatore, passato o presente, della Liga, vorrebbero avere come compagno di squadra. “Cristiano Ronaldo”, ha risposto immediatamente Vincenzo; Nino, a sua volta, ha aggiunto Lionel Messi: “Sarebbe davvero un sogno giocare con uno dei due”, confida.

Il Q&A ha esplorato anche preferenze musicali, cinematografiche e rituali pre-partita; vi piacerebbe scoprire quali sono i film preferiti dai due giocatori? Scopritelo a questo link!

