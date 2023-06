Durante (Ceo Sisal) a PressGiochi: “Ascoltare i nostri stakeholders per continuare ad innovare e rendere il nostro business sostenibile”

Nei prossimi appuntamenti del format Sisal Talk inaugurato ieri a Milano presso la sede della storica concessionaria del Superenalotto si parlerà di temi strategici fondamentali per la crescita del settore giochi.

“Andremo a parlare – afferma Francesco Durante, Ceo di Sisal, a PressGiochi – di temi strategici che sono fondamentali per la crescita e l’evoluzione dell’azienda nei prossimi anni. Oggi abbiamo voluto centrare il promo Sisal Talk sulla sostenibilità perché è un elemento fondamentale nella nostra strategia nel lungo periodo e siamo convinti che da queste possibilità di incontro possano emergere tantissimi spunti e riflessioni costruttive che potranno aiutarci a migliorare ulteriormente la nostra strategia di crescita nei prossimi anni.

Coinvolgeremo tutti gli attori che hanno un qualche interesse nel business e nella sostenibilità dell’azienda. Riteniamo che sia importante avere in dialogo aperto e coinvolgere tutti gli stakeholders perché è fondamentale capire quali sono le loro aspettative, partendo dal presupposto che queste aspettative evolvono nel tempo e quindi questo dialogo ci consente di continuare ad innovare per dare loro delle risposte concrete.

Oggi c’era una rappresentazione molto completa di quelli che sono i possibili stakeholders di Sisal e riteniamo ci siano stati tanti spinti di riflessione interessanti.

Il nostro contributo – conclude Durante – è fondamentale per avere un modello di business sostenibile. E’ fondamentale sviluppare una strategia che crei valore nel lungo termine per tutti gli stakeholders dell’azienda. Poi spetta al regolatore definire le regole. Noi operiamo in un settore regolamentato quindi rispetteremo tutte le regole che verranno definite e daremo il nostro contributo per rendere il nostro modello di business ancora più sostenibile”.