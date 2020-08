Dl Semplificazione: pagamenti ippici, approvata proposta Abate

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici che in Senato stanno esaminando il dl semplificazione hanno approvato l’emendamento a firma Abate del M5S nel quale si chiede di semplificare le procedure per i pagamenti dovuti al settore dell’ippica.

Nello specifico la proposta chiede:

“In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l’utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, ”Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)”, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario”.

PressGiochi