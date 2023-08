Distanziometro. Accolta istanza di una sala bingo di Fidenza che resterà aperta fino alla decisione del CdS

Per il Consiglio di Stato va esaminato “ l’effetto c.d. “espulsivo” derivante dagli atti impugnati. Ritenuto sia necessario procedere alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, per pervenire alla definizione del

Per il Consiglio di Stato va esaminato “ l’effetto c.d. “espulsivo” derivante dagli atti impugnati. Ritenuto sia necessario procedere alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, per pervenire alla definizione del merito re adhuc integra.

Con questa motivazione Palazzo Spada ha accolto l’istanza cautelare di una sala bingo contro il distanziometro adottato in regione Emilia Romagna sospendendo così l’esecutività della sentenza del Tar ER.

La sala bingo era ricorsa contro la mappatura dei luoghi sensibili stabilita dal comune di Fidenza in applicazione alla legge regionale del 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”. Ma il Tribunale Amministrativo Regionale aveva respinto il ricorso ritenendo non “dimostrato il dedotto effetto espulsivo derivante dall’adozione dei provvedimenti impugnati”.

Per il Tar “l’effetto espulsivo deve verificarsi in concreto”. Vedremo ora quale sarà il giudizio del CdS.

PressGiochi