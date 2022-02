Milleproroghe: inammissibile proposta Bellucci (FdI) per destinare il 5% delle entrate dei giochi alla lotta al Gap

E’ stato dichiarato ufficialmente inammissibile l’emendamento al decreto termini legislativi a firma Bellucci, Prisco, Trancassini ed altri del Gruppo di Fratelli d’Italia che chiedevano di applicare “A decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo”.

Il testo all’esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera ha ricevuto ben 2.400 proposte emendative, molte delle quali tuttavia, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non sono state ritenute ammissibili poiché non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreti-legge all’esame della Camera.

Inammissibile anche l’emendamento Ascari che ampliava la platea dei beneficiari del contributo previsto dalla legge di bilancio 2022 a favore degli impianti ippici.

Per il momento tra le proposte inammissibili non compaiono le altre proposte relative all’ippica e nello specifico la proposta di Marco Di Maio e Del Barba del Partito democratico volta a sostenere le società di corse per “le attività di organizzazione delle corse ippiche con un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”. Emendamento che comunque non era stato segnalato come prioritario dal Gruppi parlamentari.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità, ove non vi siano obiezioni, potrebbe essere fissato alle ore 19 di oggi, mentre la pronuncia sui ricorsi potrebbe aver luogo in una seduta da convocare per domani alle ore 18.

Il termine di conversione del decreto Milleproroghe scade il 28 febbraio prossimo.

