Ddl videogiochi e competizioni. Scurria (FdI): “Gli operatori del settore necessitano tutele”

La Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge recante Regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Il relatore, Marco Scurria di FdI ha ricordato che il provvedimento è finalizzato a regolamentare le competizioni videoludiche, in considerazione del fatto che l’innovazione tecnologica e la sempre più ampia connettività alla rete internet hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, che non si limitano più ad essere usati individualmente, ma con l’organizzazione di vere e proprie competizioni nazionali e talvolta internazionali.

“Si avvisa la necessità – ha detto – di una regolamentazione scaturisce quindi dal quanto mai vasto panorama di attori che operano in questo settore (editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori, spettatori), dalla necessità di garantire loro adeguate tutele, nonché dal fatto che nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina giuridica in materia”.

