Danimarca, a giugno il GGR dei giochi cresce del 37%

Spillemyndigheden ha rivelato che i ricavi lordi del gioco d’azzardo (GGR) per il mese di giugno sono aumentati in tutti i settori.

Secondo i dati forniti dall’Autorità danese per il gioco d’azzardo, le scommesse hanno registrato il maggiore aumento su base annua, crescendo di oltre il 75%, ma i casinò online hanno guidato il GGR con più di 300 milioni di DKK (€48,2 milioni).

Il GGR dei casinò online per giugno è stato di 303 milioni di DKK, in aumento del 27,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I casinò online hanno rappresentato la maggior parte del GGR mensile totale, pari al 43,03%, seguiti dalle scommesse con il 38,59%, dalle macchine da gioco con il 13,76% e dai casinò fisici con il 4,62%.

Il GGR totale per giugno è stato di 703 milioni di DKK (€94,2 milioni), un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (giugno 2023: 513 milioni di DKK).

La crescita è stata “principalmente guidata da un aumento della spesa per le scommesse, anche se va notato che la percentuale di rimborso per le scommesse è stata inferiore a giugno 2024 rispetto a giugno 2023”, ha ulteriormente spiegato Spillemyndigheden.

Le macchine da gioco hanno generato il maggior GGR durante il mese con una quota del 76,8% del totale del settore, seguite dalla roulette con il 6,88%, dal blackjack con il 6,71%, da altri giochi con il 3,72%, dalle commissioni con il 3,13% e dal bingo con il 2,72%.

Per quanto riguarda le scommesse, il GGR a giugno è aumentato del 75,71% su base annua a 271 milioni di DKK.

Il mobile ha prodotto il maggior GGR con il 72,98%, seguito dal computer con il 16,11% e dalle scommesse terrestri con il 10,9%. Per le macchine da gioco, Spillemyndigheden ha osservato che il GGR del settore è cresciuto del 6,61% su base annua a giugno, raggiungendo i 97 milioni di DKK.

Tra le località fisiche, le sale giochi hanno rappresentato l’80,4% del totale del GGR del settore per il mese, seguite dai ristoranti con il 19,6%. Per quanto riguarda i casinò fisici, il GGR del settore per giugno è stato di 32 milioni di DKK, in aumento del 7,1% con un GGR giornaliero medio di 1,1 milioni di DKK.

Al 30 giugno, Spillemyndigheden ha notato che il servizio di autoesclusione ROFUS contava 50.403 persone registrate, con 33.511 registrate permanentemente e 16.892 registrate temporaneamente.

Durante il mese di giugno, l’autorità ha dichiarato che la sua linea di assistenza per il gioco d’azzardo, StopSpillet, ha gestito 32 conversazioni relative al gioco e 170 altre conversazioni. Di queste conversazioni relative al gioco, il 50% è stato con un giocatore, il 43,8% con un parente e il 6,3% con un consulente.

PressGiochi