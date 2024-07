Danimarca, il regolatore del gioco apre la consultazione sulle licenze dei fornitori

L’ente regolatore danese del gioco d’azzardo, Spillemyndigheden, ha aperto una consultazione sulla proposta di processo di certificazione della licenza dei fornitori. Gli azionisti, inclusi i fornitori di scommesse e igaming, possono inviare risposte fino al 19 agosto tramite un modulo sul sito web dell’autorità di regolamentazione.

La Danimarca prevede di introdurre una certificazione per i fornitori di giochi a partire da gennaio 2025, simile a quella adottata in Svezia. Spillemyndigheden sostiene che questo sistema migliorerà la sicurezza del mercato e la protezione dei giocatori, chiarendo i requisiti necessari. Le nuove regole prevedono che sia i titolari di licenza sia i fornitori abbiano specifiche responsabilità, con i fornitori obbligati ad avere una propria licenza e a presentare rapporti mensili invece che bimestrali. Inoltre, i fornitori potranno apportare modifiche ai sistemi senza l’approvazione dei titolari di licenza, ma dovranno mantenere un forte legame commerciale per garantire che tali modifiche non compromettano il funzionamento di giochi o piattaforme.

Spillemyndigheden potrebbe ritardare l’approvazione della certificazione RNG fino a un mese se decidesse che sono necessarie analisi e test più completi. L’ente regolatore intende pubblicare la versione definitiva della normativa entro la fine dell’anno.

All’inizio di questo mese, Spillemyndigheden ha acquisito nuovi poteri per trattare con gli operatori autorizzati che violano le normative. Gli emendamenti al Gambling Act in vigore da lunedì (1 luglio) offrono al regolatore più opzioni per le sanzioni, incluso il potere di emettere richieste specifiche che gli operatori devono implementare.

L’autorità di regolamentazione potrà sporgere denuncia alla polizia o addirittura revocare le licenze per qualsiasi mancato rispetto dei suoi ordini o delle loro scadenze. Le è stata inoltre concessa un’autorità di elaborazione dei dati ampliata per consentirle di effettuare un’analisi più completa dei dati sul gioco d’azzardo.

Nel frattempo, Spillemyndigheden ha annunciato che collaborerà con Spilreklamenævnet, l’ente danese per la pubblicità del gioco d’azzardo, nonché con il difensore civico dei consumatori del paese per garantire meglio che gli operatori rispettino le regole di marketing.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che manterrà una comunicazione regolare con i due organismi per verificare che le regole siano rispettate e terrà riunioni annuali per coordinare le azioni di applicazione della normativa evitando la duplicazione del lavoro.

