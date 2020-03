Covid-19. Uk, Gambling Commission agli operatori online: “Continuate ad operare in modo responsabile”

Visto che l’emergenza causata dalla diffusione del COVID-19 inizia a farsi sentire anche in Gran Bretagna, la Gambling Commission ha iniziato ad avviare il lavoro da remoto per i propri dipendenti e ha dato alcune indicazioni per il settore del gioco UK e pubblicato un promemoria su come continuare a proteggere i consumatori.

“Riconosciamo che queste circostanze senza precedenti avranno un impatto significativo sulle imprese e molti dovranno affrontare tempi incerti e inquietanti- scrive -. Numerosi operatori ci hanno già contattato per avvisarci delle sfide che devono affrontare e chiedere il nostro consiglio su come rispondere. Ci rendiamo conto che i cambiamenti senza precedenti nella vita quotidiana e, in alcuni casi, l’incertezza finanziaria, creeranno sfide per tutte le attività. Nonostante ciò, tutti dobbiamo continuare a proteggere i consumatori”.

COVID -19 – Un promemoria per gli operatori – Innanzitutto, ci aspettiamo che tutti i nostri licenziatari seguano le linee guida sulla salute pubblica applicabili. Laddove vengono offerte strutture per il gioco d’azzardo, ci aspettiamo che tutti i nostri licenziatari garantiscano una gestione, personale e supervisione sufficienti per mantenere la conformità con il LCCP applicabile alle loro licenze e prendere in considerazione la sospensione volontaria parziale o totale delle loro offerte qualora la conformità non fosse raggiungibile e fino a quando sia possibile offrire un servizio pienamente conforme.

Sfortunatamente, a causa del modo in cui è strutturato il nostro sistema fiscale, non abbiamo la possibilità di ridurre le tasse. Non siamo inoltre in grado di accelerare le applicazioni. Continueremo a monitorare la situazione e comunicheremo di conseguenza eventuali cambiamenti.

Un promemoria specifico per gli operatori online – Le misure di allontanamento sociale che verranno messe in atto significheranno che più persone saranno a casa e vorremmo ricordare agli operatori online che devono continuare ad agire in modo responsabile, soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità dei singoli clienti e le maggiori interazioni di responsabilità sociale.

Come promemoria, prevediamo che i licenziatari: aumentino le interazioni di responsabilità sociale e intervengano laddove i clienti mostrino segni di danni legati al gioco, non sfruttino la situazione attuale a fini di marketing, aggiornino regolarmente le informazioni che hanno sui clienti, attuaino le disposizioni relative a AML e SR, garantiscano che tutti i prodotti offerti siano coerenti con le nostre precedenti linee guida.

