Covid-19. Secondo Playtech, l’emergenza costerà a Snaitech 3 mln di euro al mese

Playtech ha messo in atto piani di emergenza nel caso in cui le sue entrate principali nel gioco d’azzardo B2B siano influenzate negativamente dalla chiusura del suo portafoglio di Casino Live, dopo l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus in tutto il Mondo. Il fornitore quotato a Londra è già stato costretto a chiudere la sua struttura di Casino Live nelle Filippine, sebbene il suo studio con sede a Riga rimanga aperto.

Sul fronte italiano, Playtech evidenzia che a seguito della chiusura di tutti i punti vendita Snaitech annunciati il ​​9 marzo 2020, l’attività è stata ulteriormente influenzata dal rinvio della maggior parte degli eventi sportivi e delle competizioni a livello globale. Il Gruppo Snaitech potrebbe perdere circa 3 milioni di euro al mese, visto che le sue attività online come le scommesse sono influenzate dalla mancanza di eventi sportivi.

Playtech prevede attualmente che Snaitech genererà una perdita di 3 milioni di EBITDA rettificato al mese.

Playtech sta lavorando per proteggere il proprio flusso di cassa gestendo in modo proattivo le spese in conto capitale e il capitale circolante, nonché identificando opportunità di risparmio sui costi che non influiranno sul successo a lungo termine della Società .

Sul fronte del B2B, l’attività di Casino (incluso Live) ha risentito in maniera limitata finora, anche se la Società monitora continuamente la situazione. Le attività di Poker e Bingo di Playtech hanno visto un aumento delle attività nei giorni scorsi a seguito delle restrizioni ai movimenti fisici messe in atto da vari governi. Di fatto, sussiste il rischio che il comportamento del giocatore cambi man mano che la situazione COVID-19 si evolve.

Il Casino Live è un business che richiede un numero significativo di dipendenti che lavorano nella stessa postazione e potrebbe quindi essere interrotto per le misure di isolamento necessarie per far fronte all’emergenza. La struttura di Playtech nelle Filippine è già stata chiusa con il traffico reindirizzato ad altre piattaforme. Mentre le sue strutture a Riga e in altre località rimangono attualmente operative, esiste il rischio che debbano chiudere in futuro.

Anche lo sport e il betting è significativamente influenzato dal rinvio della maggior parte degli eventi sportivi e delle competizioni a livello globale. Il business sport B2B di Playtech è prevalentemente focalizzato sulla vendita al dettaglio, nei mercati del Regno Unito e Grecia.

Secondo il Gruppo quotato a Londra, l’emergenza Covid-19 causerà perdite per 4 milioni al mese.

