Coppa Italia, la Juventus è la candidata alla vittoria: a 2.00 su Sisal Matchpoint. Occhio al Napoli, a 3.25.

Dopo quasi cento giorni di stop, inizia la settimana in cui il calcio si riprende la scena. Si torna in campo con le semifinali di Coppa Italia di venerdì e sabato, per arrivare alla finalissima di mercoledì 17 giugno, preludio dell’inizio del campionato. In lotta per la vittoria della Coppa ci sono Juventus, Milan, Inter e Napoli, con i bianconeri principali favoriti secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint. La squadra di Sarri partirà dal pareggio dell’andata con il Milan a San Siro e, con il ritorno allo Stadium, hanno già un piede in finale. Il passaggio turno di Ronaldo e compagni è infatti a 1.30 mentre la vittoria della 14esima Coppa Italia della storia del club bianconero è proposta a 2.00. Il Napoli è la principale antagonista della Juventus, gli azzurri hanno espugnato per 1 a 0 San Siro nel match di andata contro l’Inter e sono quindi avanti per la conquista della finale, a 1.36, e dietro solo ai bianconeri per il trionfo, a 3.25. Le milanesi sono chiamate alla rimonta, per entrambe alzare la Coppa sarebbe un’impresa da 7.50. Gli scommettitori si schierano compatti dalla parte della Juventus, che ha raccolto il 60% delle preferenze per la vittoria della Coppa Italia.

PressGiochi