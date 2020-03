Cina, le entrate della lotteria calano drasticamente a causa del Coronavirus

Le entrate della lotteria di gennaio sono diminuite del 43% con febbraio destinato a peggiorare man mano che la crisi del Coronavirus si approfondisce. Le vendite della lotteria in Cina hanno subito uno sbalorditivo calo del 43,3% su base annua a gennaio, con il timore che le entrate potessero raggiungere lo zero a febbraio.

Secondo il Ministero delle Finanze cinese, le vendite della lotteria sono scese a 27,2 miliardi di RMB (3,5 miliardi di euro), con le vendite della lotteria del benessere in calo del 39,3% e la lotteria sportiva in calo del 46,4%.

Il calo generale delle vendite di gennaio è una conseguenza della chiusura della maggior parte delle operazioni della lotteria, il 22 gennaio, per osservare le celebrazioni annuali del Festival di Primavera. L’arresto doveva concludersi il 31 gennaio, ma inizialmente è stato esteso al 9 febbraio come misura per contenere la diffusione del Coronavirus.

Data la crisi in Cina, l’arresto è ancora in atto e significa che i ricavi della lotteria di febbraio saranno probabilmente pari a zero. Questa sarebbe una situazione senza precedenti, simile ai casinò di Macao che registrano un calo di quasi l’88% delle entrate di gioco di febbraio a seguito della chiusura ordinata dal governo per 15 giorni delle operazioni di gioco. La lotteria per il benessere e lo sport in Cina sono le uniche forme legali di gioco d’azzardo nel paese.

PressGiochi