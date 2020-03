CE: “L’ENISA sta lavorando al lancio del 5G”

Dalla pubblicazione della Raccomandazione (UE) 2019/534 del 26 marzo 2019, la Commissione collabora con gli Stati membri per garantire un approccio comune per il lancio di reti 5G ed evitare la frammentazione nel mercato unico. Gli Stati membri hanno collaborato con la Commissione e l’Agenzia dell’UE per la cibersicurezza (ENISA) su misure e azioni corrispondenti progettate per le reti 5G.

E’ la risposta fornita dalla Commissione europea a domande poste in Ce sul lancio del 5G.

La cassetta degli attrezzi dell’UE – spiega la Commissione -è stata presentata il 29 gennaio 2020 insieme a una comunicazione sull’”Implementazione sicura del 5G in UE – Implementare gli strumenti dell’UE ” in cui la Commissione ha avviato azioni pertinenti di sua competenza e ha invitato gli Stati membri a prendere provvedimenti per attuare misure entro il 30 aprile 2020. Il Cybersecurity Act4, entrato in vigore il 27 giugno 2019, include il nuovo mandato di ENISA, al fine di dotare l’UE di un quadro europeo per la certificazione della sicurezza informatica.

Questo quadro consentirà lo sviluppo di validi sistemi di certificazione della cibersicurezza in tutta l’UE e l’ENISA svolgerà un ruolo importante in questo processo. La cassetta degli attrezzi dell’UE suggerisce che la certificazione UE per i componenti della rete 5G, le apparecchiature dei clienti e / o i processi dei fornitori potrebbe essere una possibile misura per mitigare alcuni dei rischi identificati nella valutazione coordinata del rischio dell’UE. I programmi di certificazione sono attualmente in preparazione: la Commissione ha chiesto all’ENISA di iniziare a lavorare su un programma di certificazione di sicurezza informatica candidato per succedere all’attuale accordo di mutuo riconoscimento sui sistemi informativi del gruppo di alti funzionari (SOG-IS) e su una sicurezza informatica per servizi cloud.

