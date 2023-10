Cangianelli (EGP): “Formando i dipendenti possiamo svolgere un ruolo attivo nel contrasto alla dipendenza da gioco”

“La formazione dei dipendenti al tema del gioco responsabile partendo dalle imprese specializzate non è solo un investimento ma anche un obbligo per i contenuti dell’attività che si offre. Non sempre si tratta di investimenti perché ad esempio nei contratti di categoria dei pubblici esercizi ci sono fondi specializzati da poter usare nella formazione del personale, che è importante per omogeneizzare l’offerta. Non dimentichiamo che nelle sale c’è un discreto turnover di personale e occorre fare in modo che tutti abbiano una base formativa. Poi c’è tutto il fronte dell’offerta di know how verso i collaboratori per riconoscere le dipendenze. E’ un obiettivo generale delle concessioni declinato in modo diverso nelle leggi regionali. Noi in Fipe seguiamo un modello che coinvolge Regione, Anci, Als per la formazione del personale delle sale specializzate, per prime, e per tutti gli esercizi che offrono gioco. Questo ci permette di svolgere un ruolo attivo nel contrasto alle dipendenze”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi Emmanuele Cangianelli di EGP-Fipe in occasione di HostMilano 2023.

PressGiochi