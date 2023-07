Campania. Chiacchio (Corecom): “Osservatorio gioco patologico, prossimo incontro a settembre”

Si è trattato del primo incontro di insediamento dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo patologico, quello tenuto oggi in Regione Campania. I partecipanti hanno avuto modo di presentarsi e portare ognuno

Si è trattato del primo incontro di insediamento dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo patologico, quello tenuto oggi in Regione Campania. I partecipanti hanno avuto modo di presentarsi e portare ognuno il proprio punto di vista su come far fronte al tema del DGA.

“Il primo passo da fare è quello di approvare il regolamento di funzionamento dell’Osservatorio, dopo di che si traccerà la scaletta dei lavori da realizzare. Il prossimo incontro è stato annunciato per settembre. Per allora, ogni partecipante potrà presentare le proprie idee e proposte sul lavoro da realizzare e sul contributo da portare” afferma a PressGiochi Pasquale Chiacchio che ha partecipato all’Osservatorio come rappresentante del Corecom.

“Questo tavolo rappresenta una occasione unica per condividere idee e esperienze e per approcciarsi al problema del disturbo da gioco con il contributo di tutti gli stakeholders” ha spiegato.

PressGiochi