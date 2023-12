Brasile. IBIA plaude l’approvazione della legge sulle scommesse sportive

L’IBIA accoglie con favore l’adozione della legge sulle scommesse sportive da parte della Camera dei Deputati brasiliana.La legge introduce un efficace sistema di regolamentazione e di licenza per gli operatori in Brasile sia per le scommesse sportive che per i casinò online.Comprende anche una serie di misure di integrità per rafforzare la lotta contro il match fixing.La legge prevede l’obbligo per gli operatori di scommesse sportive di far parte di un organismo di monitoraggio internazionale;una disposizione che aiuterà a garantire che vengano messi in atto meccanismi adeguati per proteggere gli operatori, i loro clienti e gli sport da potenziali frodi e manipolazioni.Inoltre, la possibilità per gli operatori di scommesse di sospendere i pagamenti delle scommesse per le partite che sono sotto indagine per potenziale corruzione è importante per proteggere gli operatori e scoraggiare le frodi legate alle scommesse sportive.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Questo è un momento storico per le scommesse sportive in Brasile ed è un importante passo avanti nella lotta contro le partite truccate.

L’IBIA accoglie con favore l’adozione di specifiche disposizioni di legge sull’integrità delle scommesse, per le quali l’associazione si batte da quando sono iniziate le discussioni sulla regolamentazione delle scommesse sportive nel 2018. Numerosi operatori focalizzati sul mercato brasiliano hanno già aderito all’IBIA e non vediamo l’ora di collaborare con altri operatori intenti a offrire prodotti di scommesse sportive ben protetti ai consumatori brasiliani attraverso la rete di integrità leader a livello mondiale di IBIA.’

Khalid Ali ha dichiarato: “Sebbene la nuova legge rappresenti una pietra miliare molto importante nella lotta contro il match fixing, non c’è spazio per l’autocompiacimento.

Ci impegniamo a lavorare a più stretto contatto e a condividere la nostra esperienza con le autorità di regolamentazione brasiliane sul regolamento di attuazione sull’integrità, nonché con lo sport e le forze dell’ordine per garantire di individuare, scoraggiare e sanzionare in modo più efficace le partite truccate e le frodi legate alle scommesse sportive. ”

“L’apertura dei mercati agli operatori di scommesse sportive autorizzati è fondamentale per proteggere i consumatori e l’integrità delle competizioni sportive dalle partite truccate legate alle scommesse sportive.

I mercati regolamentati delle scommesse sportive allontanano i consumatori dai mercati non regolamentati dove sorgono la maggior parte dei problemi legati alle partite truccate e alla corruzione”. Khalid Ali ha continuato: “Aprendo il mercato agli operatori di scommesse sportive autorizzati, il Brasile sta inviando un messaggio molto importante ad altri mercati dell’America Latina che un quadro di scommesse sportive regolamentato, dinamico e competitivo con forti disposizioni di integrità è essenziale per la lotta contro il match fixing nelle scommesse”. PressGiochi