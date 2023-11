Bege 2023, la Bulgaria è destinata ad emergere come hub tecnologico per le aziende straniere nel settore dei giochi

La Bulgaria sta emergendo come hub tecnologico dell’industria dei giochi. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio di Gestione AGIB, Angel Iribozov in apertura di BEGE 2023. Aziende da tutto il mondo scelgono di investire in questo Paese e di trasferire i propri uffici qui. Ora ci sono più di 30 aziende straniere che aprono i loro studi streaming, supporto tecnico e servizio clienti a Sofia e Plovdiv. Questi marchi creano nuovi posti di lavoro per personale altamente qualificato”, ha aggiunto.

BEGE 2023 si è aperto con una cerimonia ufficiale alla presenza del Direttore della Vigilanza di Direzione del gioco d’azzardo e delle attività di gioco presso l’Agenzia nazionale delle entrate, Alexander Popov e Boyko Takov, PhD, direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per le Piccole e Medie Imprese.

Alexander Popov ha dichiarato: “L’invito a essere qui dimostra che noi, come regolatori, abbiamo fatto ciò siamo riusciti a creare fiducia reciproca e una buona partnership con l’azienda. La mostra dimostra e introduce gli standard del settore e ogni anno la sua immagine innalza il livello profilo dell’industria dei giochi.”

La mostra si svolgerà dal 22 al 24 novembre presso l’Inter Expo Center Sofia. Questo anno presenta espositori provenienti da 65 paesi di tre continenti, che si riuniscono per mostrare tendenze e soluzioni innovative del settore.

BEGE è il più grande incontro annuale di professionisti del settore in Europa con produttori e fornitori, operatori fisici e online, affiliati, pagamenti fornitori di servizi, media e associazioni.

Prima della cerimonia, una conferenza stampa ufficiale sul tema Ultime tendenze sull’industria del gaming in Bulgaria e in Europa. Bulgaria – un hub tecnologico per aziende leader in il settore del gioco d’azzardo nel mondo si è svolto alla presenza di esperti del settore, tra cui Angel Iribozov (Bulgaria), Peter Remmers (Paesi Bassi), Segretario generale di The Associazione europea per lo studio del gioco d’azzardo, Dr. Joerg Hofmann (Germania), Senior Partner dello studio legale Melchers, Gemma Boore (UK), Senior Fellow presso Harris Hagan, e Alexis Wicen (Malta), Co-fondatore e CEO di Unibo. I punti salienti nelle loro dichiarazioni inclusi i dati attuali sull’industria dei giochi in Bulgaria e nel mondo, la trasformazione della Bulgaria in un polo tecnologico per il settore dei giochi, pubblicizzando il gioco d’azzardo sotto condizioni di un flusso normativo, nonché tendenze tecnologiche e il ruolo dell’artificiale intelligenza (AI) nel migliorare l’esperienza dell’utente.

Il prossimo BEGE 2023 Eastern European Gaming Summit (EEGS) porta con sé insieme esperti e professionisti dei settori offline e online, regolatori e esperti che si scambiano informazioni, esperienze e idee. EEGS fornisce informazioni e analisi sugli ultimi sviluppi normativi e tecnologici del settore dei giochi no solo in Europa ma in tutto il mondo. Gli argomenti del forum di quest’anno esplorano la ludicizzazione e l’intelligenza artificiale, le tendenze di marketing, nonché il presente e il futuro delle normative e del gioco responsabile nell’industria dei giochi.

