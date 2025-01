Bando giochi online: il Tar Lazio rinvia decisione

L’udienza odierna al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio riguardante i ricorsi contro il bando per l’assegnazione delle nuove concessioni del gioco online ha portato a una decisione di fissare una nuova udienza. I ricorrenti, tra i quali diversi operatori rappresentati dall’associazione CIGO (Concessionari Italiani Gioco Online), avevano richiesto la sospensione della gara contestando le condizioni previste nel bando.

La CIGO nei giorni scorsi aveva evidenziato la necessità di tutelare la stabilità normativa e fiscale, la lotta alla ludopatia, l’illegalità, nonché il gioco legale e responsabile, sottolineando l’importanza di rispettare i principi italiani ed europei per garantire un mercato libero e competitivo.

Proprio ieri, lo stesso Tribunale ha deciso per la sospensione delle proroghe adottate con legge di Stabilità 2025 al Bingo, le quali impongono ai concessionari un pagamento annuale di 108.000 euro per prorogare le concessioni fino al 31 dicembre 2026.

PressGiochi