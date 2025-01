CIGO: presentato ricorso al TAR Lazio contro il bando di gara di gioco online

La CIGO – Ass.ne Concessionari Italiani Gioco Online ritiene, come AGIC, che la stabilità normativa e fiscale, il contrasto alla ludopatia ed alla illegalità, il gioco legale e responsabile e

La CIGO – Ass.ne Concessionari Italiani Gioco Online ritiene, come AGIC, che la stabilità normativa e fiscale, il contrasto alla ludopatia ed alla illegalità, il gioco legale e responsabile e la dignità dell’industria del gioco siano valori condivisi e da tutelare, al pari del rispetto dei principi italiani ed europei a tutela del libero mercato e della concorrenza, pilastri per uno sviluppo compatibile con la tutela del consumatore, dell’Erario e della filiera degli operatori del gioco online.

In tale ottica, coerentemente con quanto espresso in ogni sede istituzionale fin dalla sua fondazione, la CIGO annuncia di aver coordinato, con l’assistenza dei propri legali Avv.ti Porfiri, Vergerio, Ripamonti e Parrelli, la presentazione, in data odierna, di un ricorso al TAR Lazio avverso il bando di gara, a tutela dei legittimi interessi dei concessionari italiani di medie e piccole dimensioni.

PressGiochi