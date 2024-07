Bally dimostra il suo impegno per l’integrità delle scommesse sportive globali con l’adesione a IBIA

Bally’s Corporation, una delle principali società di gioco d’azzardo e intrattenimento con sede negli Stati Uniti, ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA).

La società ha accesso alle licenze per le scommesse sportive online in 18 stati degli Stati Uniti e sta espandendo la sua presenza a livello globale, lanciandosi nel Regno Unito all’inizio di quest’anno. Bally’s e il suo bookmaker sportivo al dettaglio e online Bally Bet si uniscono a oltre 50 società e 125 marchi leader di scommesse sportive nell’IBIA, consolidando ulteriormente la posizione dell’IBIA come principale organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse basate sugli account dei clienti per gli operatori privati ​​a livello globale.

Robeson Reeves, CEO di Bally’s Corporation, ha affermato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’International Betting Integrity Association. Questa partnership è in linea con il nostro impegno a fornire un ambiente di scommesse sicuro e protetto per i nostri clienti. Mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza a livello globale, non vediamo l’ora di contribuire alla missione dell’IBIA di sostenere l’integrità delle scommesse sportive in tutto il mondo”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha affermato: “Sono lieto che Bally’s abbia deciso di unirsi all’International Betting Integrity Association. Bally’s è una delle principali società di gioco d’azzardo statunitensi e internazionali in crescita ed è un’altra grande aggiunta alla nostra base di membri internazionali in rapida espansione. Ci aiuterà ad ampliare ulteriormente la portata della nostra rete di monitoraggio dell’integrità delle scommesse leader al mondo e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Bally’s per salvaguardare i suoi clienti e il bookmaker dalla corruzione correlata alle scommesse”.

IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati delle scommesse sportive regolamentati dalle combine. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace, che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati. Attraverso la rete di monitoraggio globale di IBIA è possibile tracciare le attività transazionali collegate ai singoli account dei clienti. I membri dell’IBIA hanno un fatturato annuo di scommesse (handle) di oltre 300 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 50% del settore delle scommesse sportive terrestri e online regolamentate a livello globale e oltre il 50% solo online. Il rapporto del secondo trimestre dell’IBIA ha dettagliato 90 avvisi durante il trimestre. Gli avvisi dell’IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione di successo di 21 club, giocatori e dirigenti nel 2023.

