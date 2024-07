Match fixing: nel secondo trimestre IBIA segnala 90 allarmi di scommesse sospette

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha segnalato alle autorità competenti 90 allarmi di scommesse sospette nel secondo trimestre (Q2) del 2024.

Il totale del Q2 2024 è inferiore del 3% rispetto alla cifra rivista di 93 allarmi del Q1 2024 e rappresenta un aumento dell’80% rispetto al totale di 50 allarmi del Q2 2023. IBIA e i suoi membri in continua crescita monitorano oltre 300 miliardi di dollari all’anno in volume di scommesse su oltre 125 marchi di scommesse sportive a livello globale, rendendo IBIA il più grande monitor di integrità delle scommesse di questo tipo al mondo.

I 90 episodi di scommesse sospette nel Q2 hanno riguardato 8 sport, in 25 paesi e 5 continenti. Altri dati chiave per il Q2 2024 includono:

Tre sport (eSports, calcio, tennis da tavolo) hanno rappresentato l’84% di tutti gli allarmi nel Q2.

Gli eSports hanno fornito circa il 50% del totale del Q2; tuttavia, la maggior parte di questi allarmi riguarda un singolo caso collegato, che ha anche contribuito a una cifra rivista di 43 alert per il Q1.

La Polonia ha avuto il numero più alto di allarmi specifici per paese con 6 casi.

I 19 allarmi sugli eventi sportivi in Europa nel Q2 2024 rappresentano un aumento di 15 rispetto ai 4 allarmi del Q1, ma una diminuzione rispetto ai 31 casi del Q2 2023.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Un aumento degli allarmi nel Q2 e nel Q1 rivisto rispetto ai trimestri precedenti è principalmente legato a un caso collegato negli eSports. La situazione è monitorata attentamente e viene raccomandata una maggiore vigilanza mentre cerchiamo di collaborare con le parti interessate per indagare. Sebbene l’aumento degli allarmi possa comprensibilmente attirare l’attenzione, va notato che gli eSports hanno registrato una significativa riduzione degli allarmi annuali tra i membri di IBIA nel 2023. Il caso sottolinea ancora una volta l’importanza e l’efficacia del monitoraggio degli account dei clienti nella rilevazione delle scommesse sospette e nella protezione degli eventi sportivi, dei consumatori e dei mercati delle scommesse regolamentati.”

Il rapporto sull’integrità del Q2 include un focus sul Brasile in vista dell’apertura del mercato agli operatori autorizzati, che si prevede vedrà un volume di scommesse onshore di 34 miliardi di dollari, creando 2,8 miliardi di dollari di entrate imponibili entro il 2028. IBIA ha recentemente chiesto anche ad altre giurisdizioni dell’America Latina di adottare il quadro regolamentare e le disposizioni di integrità brasiliane, che includono il requisito che gli operatori di scommesse sportive autorizzati aderiscano a un organismo indipendente di monitoraggio dell’integrità.

IBIA è un organismo di monitoraggio dell’integrità senza scopo di lucro che non ha conflitti concorrenziali con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori per operatori per proteggere i mercati delle scommesse sportive regolamentati dalla manipolazione delle partite. La rete di monitoraggio globale di IBIA è uno strumento altamente efficace contro la corruzione, che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati.

