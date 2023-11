Bacta: accolto con favore il discorso sul “futuro migliore” del ministro del gioco d’azzardo britannico

Il ministro del gioco d’azzardo del Regno Unito, il parlamentare on. Stuart Andrew, ha esposto i suoi piani per la modernizzazione del settore del gioco d’azzardo tradizionale a bassa posta

Il ministro del gioco d’azzardo del Regno Unito, il parlamentare on. Stuart Andrew, ha esposto i suoi piani per la modernizzazione del settore del gioco d’azzardo tradizionale a bassa posta in gioco nel suo discorso alla Convention del 2023 organizzata dall’associazione commerciale britannica bacta.

Rivolgendosi ad una partecipazione record di membri di bacta, il Ministro ha affermato che il governo del Regno Unito ha riconosciuto il significativo contributo economico apportato dal settore dei giochi a bassa posta all’economia nazionale e alle comunità locali, sia nell’entroterra che sulla costa.

Confermando l’apprezzamento del governo per le problematiche che affliggono il settore, ha detto ai partecipanti: “Riconosco le sfide commerciali che state affrontando e credo che le misure di modernizzazione che stiamo adottando contribuiranno a sostenere il passaggio verso un futuro più luminoso. Molti di voi qui presenti oggi vorranno comprendere i progressi che abbiamo fatto sulle proposte di gioco d’azzardo tradizionali stabilite nel Libro bianco”.

Rispondendo a una domanda riguardante la mancata inclusione delle Loot Boxes da parte del governo nel Libro bianco, il ministro ha affermato che il governo ha parlato con l’industria dei videogiochi casalinghi e ha concesso al settore 12 mesi per proporre una strada da seguire e che prenderà in considerazione tutte le opzioni.

Nella sua presentazione principale, l’amministratore delegato di bacta, John White, ha reso omaggio al team di bacta per il lavoro svolto durante la convention e per la dedizione a sostegno del settore durante tutto l’anno. Riflettendo sugli ultimi 12 mesi ha detto: “Che anno abbiamo avuto e che anno dobbiamo venire!”

In merito ai rapporti delle macchine e alla proposta di passare dall’attuale regola 80/20 al 50/50 in relazione alla proporzione delle macchine della categoria B3 rispetto alla categoria C, ha implorato il Governo di mantenere la proposta semplice, affermando che il 50/50 il rapporto è sia “positivo che incontenzioso”.

Facendo riferimento all’importanza dei pagamenti senza contatto, ha sostenuto che è “inconcepibile” che al pubblico britannico venga impedito di giocare alle macchine da gioco utilizzando qualsiasi mezzo diverso dai contanti e si è chiesto “come può una macchina da gioco essere l’unico pezzo di attrezzatura in un locale in cui i consumatori non puoi usare le carte di debito?”

John Bollom, presidente nazionale di bacta, ha affermato di essere molto soddisfatto della convention che ha attirato la più grande partecipazione di sempre. Ha dichiarato: “Anche se c’è ancora molto lavoro da fare, credo che la reputazione di bacta come risorsa affidabile sia per il regolatore che per il legislatore si stia consolidando, ed è qualcosa su cui cercherò di costruire durante la mia presidenza”.

Oltre al Ministro, alla Convenzione annuale bacta del 2023 hanno partecipato anche il deputato Phillip Davies, Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, Kate Nicholls OBE, amministratore delegato di UKHospitality, Miles Barron, amministratore delegato della Bingo Association e Michael Dugher, amministratore delegato della Consiglio per le scommesse e il gioco.

PressGiochi