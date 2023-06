Amusement. Tiziano Tredese (Fee): “Servono regole nuove. Copiamo dagli inglesi!”

“Il futuro del settore è fare formazione su chi dovrà realizzare i controlli delle nostre sale. Come potranno i funzionari dell’amministrazione controllare dei giochi che non conoscono. Non partecipano alle

“Il futuro del settore è fare formazione su chi dovrà realizzare i controlli delle nostre sale. Come potranno i funzionari dell’amministrazione controllare dei giochi che non conoscono. Non partecipano alle nostre fiere, non vengono ai nostri convegno. Devono mettersi con noi e vedere il settore dal nostro punto di vista. Le normative vanno modificate, altrimenti dovremo copiare e migliorare.

Copiamo dagli inglesi che in fatto di giochi hanno una marcia in più. Da sempre in Inghilterra il gioco è gestito dal ministro del Turismo e dello Sport. Come possiamo continuare a esser gestiti da chi controlla dogane, sali e tabacchi? Ho speso infinite risorse e lavoro per chiedere le omologhe di nuove macchine per poi ricevere un diniego dall’unico ente di omologa ancora esistente in Italia. Siamo fuori dal mondo!”.

Lo ha dichiarato Tiziano Tredese di FEE in occasione degli Stati generali dell’Amusement.

PressGiochi