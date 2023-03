AdE: aggiornamento dei codici tributo per i giochi numerici a totalizzatore nazionale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione con la quale provvede all’aggiornamento dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24Accise”, delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, quali SuperEnalotto e il suo gioco opzionale e complementare SuperStar, SiVinceTutto, Eurojackpot, Win For Life.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente

la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di

pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle

Dogane e Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.

Con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, sono stati istituiti i codici tributo per

il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario

derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN).

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiesto l’aggiornamento dei

codici tributo in argomento al fine di adeguarli alla vigente disciplina in materia.

Con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento,

mediante il modello “F24 Accise”, delle penali previste dalla nuova disciplina in materia:

· “5484” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e

delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del

servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell’Atto di convenzione”;

· “5485” denominato “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di

cui all’articolo 28, comma 5, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2,

lettera b), dell’Atto di convenzione”;

· “5486” denominato “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di

rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di

vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla

rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20,

comma 1, lettera a), dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d),

dell’Atto di convenzione”;

· “5487” denominato “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema

di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7,

dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell’Atto di

convenzione”;

· “5488” denominato “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro

informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali

previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’Atto di convenzione, penale di

cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero

dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29,

comma 2, lettera g), dell’Atto di convenzione”;

· “5489” denominato “Penale per il ritardato versamento ad ADM del

corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell’Atto di convenzione. Articolo

29, comma 2, lettera o), dell’Atto di convenzione”;

· “5490” denominato “Penale per ogni altra violazione delle clausole

convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell’Atto di convenzione”;

· “5491” denominato “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al

30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica,

entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4,

lettera b) dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell’Atto di

convenzione”;

· “5492” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione

hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di

investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell’Atto di convenzione”;

· “5493” denominato “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e

Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di

investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell’Atto di convenzione”;

· “5494” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di

vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29,

comma 2, lettera x), dell’Atto di convenzione”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono

esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, nessun valore;

– nel campo “codice identificativo”, la data relativa al versamento a cui la penale si

riferisce nel formato “GGMMAA” (nel caso non sia presente, 999999);

– nel campo “mese”, il mese del periodo di riferimento nel formato “MM” (01 nel caso

non sia presente);

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il versamento nel formato

“AAAA”;

– nel campo “rateazione”, nessun valore;

– nel campo “codice atto”, nessun valore;

– nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

Al fine di aggiornare alla disciplina vigente la descrizione di alcuni codici tributo

istituiti con la richiamata risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, ne viene variata la

denominazione come di seguito specificato.

· “5419” denominato “Versamento della quota del 12,25% dell’importo delle

giocate derivate dall’esercizio dei GNTN. Articolo 3 del D.D. n. 435212/RU del

18 novembre 2021”;

· “5420” denominato “Versamento della quota del 12,25% dell’importo delle

giocate derivate dall’esercizio dei GNTN di competenza della Regione Sicilia.

Articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559”;

· “5421” denominato “Proventi residuali derivanti dall’esercizio dei GNTN.

Articolo 3 del D.D. n. 435212/RU del 18 novembre 2021”;

· “5422” denominato “Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici dei GNTN ai

sensi dell’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412”;

· “5423” denominato “Entrate provenienti dall’esercizio dei GNTN relativamente

a vincite non riscosse dovute all’Erario. Articolo 6, comma 3, del D.D. n.

435212/RU del 18 novembre 2021”;

· “5424” denominato “Entrate provenienti dall’esercizio dei GNTN relativamente

a quote non divisibili. Articolo 3, comma 1, del D.D. n. 435212/RU del 18

novembre 2021”;

· “5426” denominato “Versamento degli interessi maturati ai sensi del D.D. n.

435212/RU del 18 novembre 2021”;

· “5427” denominato “Penale per il ritardato versamento delle quote del prezzo di

aggiudicazione di cui all’articolo 25, comma 4, dell’Atto di convenzione, della

quota di utili erariali e degli eventuali ulteriori importi dovuti ad ADM sulla

base della normativa vigente sui GNTN e dei provvedimenti vigenti sui flussi

finanziari. Articolo 29, comma 2, lettera q), dell’Atto di convenzione”;

· “5428” denominato “Versamento del diritto del 20% sulla parte eccedente

l’importo di euro 500,00 delle vincite dei GNTN, anche nella modalità a

distanza, di cui all’articolo 1 del D.D. del 16.12.2011, così come modificato

dall’articolo 2 del D.D. prot. n. 62649/RU del 21 febbraio 2020”;

· “5429” denominato “Versamento delle quote non divisibili, relativo alla

tassazione del 20% sulla parte eccedente l’importo di euro 500,00 delle vincite

dei GNTN, di cui all’articolo 1 del D.D. del 16.12.2011, così come modificato

dall’articolo 2, comma 1, del D.D. prot. n. 62649/RU del 21 febbraio 2020”;

· “5433” denominato “Penale per l’utilizzo della rete distributiva fisica senza le

autorizzazioni preventive di ADM di cui all’articolo 23, comma 1, dell’Atto di

convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera m), dell’Atto di convenzione”;

· “5435” denominato “Versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 19,

comma 2, dell’Atto di convenzione, per l’utilizzo dei beni immateriali riferiti alla

gestione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Articolo 25,

comma 3, dell’Atto di convenzione”;

· “5436” denominato “Penale per il ritardato versamento dell’importo di cui

all’articolo 25, comma 3, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera

p), dell’Atto di convenzione”;

· “5437” denominato “Penale per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti

per la raccolta dei GNTN di cui all’Allegato 1 dell’Atto di convenzione. Articolo

29, comma 2, lettera c), dell’Atto di convenzione”;

· “5438” denominato “Penale per il mancato rispetto dei termini di consegna della

documentazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), dell’Atto di

convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera e), dell’Atto di convenzione”;

· “5439” denominato “Penale per il documentato ritardato pagamento delle vincite

e dei rimborsi ai giocatori di cui all’articolo 14 dell’Atto di convenzione.

Articolo 29, comma 2, lettera h), dell’Atto di convenzione”;

· “5440” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla

registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 15 dell’Atto

di convenzione e penale per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all’articolo 19,

comma 1, dell’Atto di convenzione, senza preventiva autorizzazione di ADM.

Articolo 29, comma 2, lettere i) e j), dell’Atto di convenzione”;

· “5441” denominato “Penale per la sospensione non autorizzata delle attività e

funzioni oggetto di concessione relativamente alla raccolta dei GNTN di cui

all’articolo 16 dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera s),

dell’Atto di convenzione”;

· “5444” denominato “Penale per il mancato rispetto dei termini sia di

trasmissione dell’inventario dei beni di cui all’articolo 21, comma 1, che di

aggiornamento dello stesso ai sensi dell’articolo 21, comma 3, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera k), dell’Atto di convenzione. Penale

per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al mantenimento del valore

tecnologico della rete distributiva, penali di cui all’Allegato 1 dell’Atto di

convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera l), dell’Atto di convenzione. Penale

per il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del concessionario di cui

all’articolo 23, comma 3, dell’Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera

n), dell’Atto di convenzione”;

· “5445” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla

gestione obbligatoria di cui all’articolo 32, comma 7, dell’Atto di convenzione,

definite da ADM nel provvedimento di decadenza della concessione GNTN.

Articolo 29, comma 2, lettera r), dell’Atto di convenzione”;

· “5446” denominato “Versamento degli interessi legali per il ritardato

versamento di qualsiasi somma dovuta ad ADM. Articolo 29, comma 4, dell’Atto

di convenzione”.

Con la presente risoluzione si dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici

tributo, relativi alla disciplina non più vigente:

· “5425” denominato “GNTN – Penale per il mancato conseguimento dei livelli

minimi di raccolta dei giochi – articolo 27, comma 2, lett. f) dell’atto di

Convenzione”;

· “5430” denominato “GNTN – Versamento del canone annuo di concessione per

l’esercizio e sviluppo dei giochi – articolo 7 del D.D. n. 110396 del 18 novembre

2015”;

· “5431” denominato “GNTN – Penale per omesso/tardivo versamento del canone

di concessione – articolo 27, comma 2, lett. p), dell’atto di Convenzione”;

· “5432” denominato “GNTN – Versamento del diritto fisso per l’utilizzo della rete

distributiva fisica per i servizi di gioco e non, diversi da quelli oggetto della

concessione – D.D. n. 24480 del 26 giugno 2009”;

· “5434” denominato “GNTN – Versamento del 3% delle spese annue di pubblicità

relative ai prodotti di gioco per finanziare la carta acquisti – articolo 24, comma

32, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”.

