Premiate Cermenate, in provincia di Como, e Collesano in provincia di Palermo con una vincita da 30mila euro ciascuno, grazie al 10&Lotto. Nel primo caso centrando otto numeri su nove

Premiate Cermenate, in provincia di Como, e Collesano in provincia di Palermo con una vincita da 30mila euro ciascuno, grazie al 10&Lotto. Nel primo caso centrando otto numeri su nove giocati in modalità ”istantanea”, nel secondo caso grazie ad un otto giocato in modalità “frequente”.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 26,6 mln di euro, cifra che sale a 918 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi