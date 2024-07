10&Lotto: a Gualdo Tadino (PG) vinti 100mila euro

Il 10&Lotto premia Gualdo Tadino, nella provincia di Perugia, con un colpo da 100mila euro grazie ad un ‘nove’. Tre vincite per la Lombardia con Sesto San Giovanni, in provincia

Il 10&Lotto premia Gualdo Tadino, nella provincia di Perugia, con un colpo da 100mila euro grazie ad un ‘nove’. Tre vincite per la Lombardia con Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che esulta per i 30mila euro vinti con un ‘quattro’ Oro, seguono due ‘nove’ dal valore di 20mila euro ciascuno che fanno esultare Foresto Sparso, in provincia di Bergamo, e Luino, in provincia di Varese.

Doppia vincita nel Lazio con Fiumicino, in provincia di Roma, premiata con 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro a cui si aggiungono i 15mila euro andati a San Vittore nel Lazio, in provincia di Frosinone, con un ‘otto’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 26,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.068 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi