10&Lotto: a Cantu’ (CO) vinti 100mila euro

Il 10&Lotto premia la Lombardia con la vincita piu’ alta per Cantu’, in provincia di Como, un colpo da 100mila euro messo a segno grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro.

In Sicilia si festeggia a Burgio, i ptovincia di Agrigento con un ‘nove’ Oro da 50mila euro, stessa cifra premia anche Nova Siri, in provincia di Matera, sempre con un ‘nove’ Oro.

Spiccano anche i 25mila euro di Polignano a Mare, in provincia di Bari, grazie ad un ‘sette’ Oro, due premi da 20mila euro ciascuno sono per Isola d’Asti, in provincia di Asti, e per Isola Vicentina, in Veneto mentre due giocate da 10mila euro l’una premiano Crotone.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.

PressGiochi