Roma-Juventus, Ranieri prova a scattare verso la Champions League. I pronostici di Netwin

La corsa alla Champions League è caldissima, con almeno sei formazioni coinvolte, e due di loro si sfideranno nella 31a giornata della Serie A. La Roma di Claudio Ranieri, sempre vincente nelle ultime sette gare, affronterà infatti la Juventus di Igor Tudor, che ha debuttato ottenendo tre punti contro il Genoa. Sarà un match ad altissima tensione, quello dell’Olimpico, dato che con una vittoria i giallorossi andrebbero ad agganciare la Vecchia Signora al quinto posto.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Roma di Claudio Ranieri è semplicemente inarrestabile, con un ruolino da scudetto nel 2025. Nessuno ha ottenuto così tanti punti come la formazione giallorossa, che ha una striscia aperta di sette successi consecutivi. Ora è sesta con 52 punti, insieme alla Lazio, a –4 dalla Champions League.

Di fronte ci sarà una Juventus che ha assorbito l’esonero di Thiago Motta ed ha iniziato con una vittoria l’era-Tudor: rimessa laterale veloce, magia di Kenan Yildiz ed ecco l’1-0 sul Genoa. I bianconeri sono quinti con 55 punti, a una sola lunghezza da quel Bologna che sfiderà il Napoli.

IL PUNTO SULLA ROMA

La Roma ha vissuto una stagione sinceramente di difficile comprensione. Dopo l’esonero a sorpresa di Daniele De Rossi, i giallorossi sono sprofondati nell’autocommiserazione e in una crisi di risultati tale da portarli appena sopra la zona-retrocessione. Qui è arrivato Claudio Ranieri che, come da copione, ha agito da aggiustatore: media-punti da scudetto e scalata fino al sesto posto, con 52 punti in trenta giornate e una striscia (aperta) di sette successi consecutivi in Serie A. L’unica nota dolente è l’eliminazione in Europa League, propiziata da quella follia di Hummels al San Mames.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

La Juventus, di contro, sta vivendo una stagione che è estremamente deludente per una squadra che ha speso all’incirca 200mln nelle due sessioni di calciomercato. I bianconeri sono già fuori dalla lotta-scudetto, fuori dalla Champions League e fuori dalla Coppa Italia, con la certezza quasi aritmetica di chiudere con “zeru tituili” a meno di un improbabile exploit nel Mondiale per Club. Irriconoscibili alcuni giocatori, su tutti Koopmeiners, e così è arrivato il cambio d’allenatore: out Motta, dentro Tudor per salvare quantomeno il quarto posto. Il croato ha iniziato con una vittoria e insegue il Bologna: è -1 dal quarto posto.

PROBABILI FORMAZIONI

Brutta tegola per Claudio Ranieri, visto che lo squalificato Saelemaekers va ad aggiungersi alle assenze di Abdulhamid, Celik e Rensch: tutto il binario di destra è out, potrebbe essere adattato El Shaarawy. Rientra Paredes al fianco di Manu Koné, intoccabili Angelino e il terzetto difensivo: ci sarà Hummels con Mancini e N’Dicka. Davanti ancora Dovbyk, con Pellegrini e Soulé a supporto: Dybala è out, stagione finita.

Igor Tudor invece ha perso Gatti (out un mese) e dovrà cambiare, giocoforza, la sua difesa nel 3-4-2-1 con cui ha ridisegnato la Juventus. Spazio per Kalulu con Veiga e Kelly, con McKennie e Nico Gonzalez confermati sulle fasce. Difficile che cambi qualcosa davanti: Vlahovic in pole su Kolo Muani, Koopmeiners e Yildiz dovrebbero giocare alle sue spalle. Buone sensazioni anche dalla mediana Locatelli-Thuram.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; El Shaarawy, Paredes, Manu Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

JUVENTUS (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La Roma non batte la Juventus da due anni esatti e non c’è un vincitore, in questo confronto, dal 30 dicembre 2023. Le ultime due sfide sono infatti terminate in pareggio (1-1 e 0-0), un risultato che potrebbe essere replicato in questo confronto. Per questo i tipster di Netwin consigliano di puntare sull’X quotato a 3.25. Mercato alternativo l’Under 2.5 quotato a 1.64.

Il match rappresenterà l’inizio di un periodo infernale per i giallorossi, che affronteranno tutte le big nelle ultime otto giornate: escludendo il Verona (33a), sulla strada di Ranieri si presenteranno Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino. Avversari pesantissimi, che potrebbero minare la rincorsa all’Europa.

