Norvegia: oscurati 57 siti di gioco illegale

L’ente regolatore del gioco d’azzardo norvegese (Lotteritilsynet) ha adottato un provvedimento di inibizione di 57 siti di gioco illegale.

Per proteggere i giocatori norvegesi, il Parlamento ha deciso che i siti che offrono attività di gioco d’azzardo illegale dovranno essere bloccati tramite DNS. In poche parole, il blocco DNS implica che quando si cerca di accedere a un sito web, si verrà indirizzati a una pagina del provider internet invece che al sito di gioco cercato.

Il Lotteritilsynet ha effettuato, quindi, dei controlli e ha provveduto a bloccare 57 siti web, 23 aziende sono responsabili di questi siti.

“Il blocco dei siti web illegali contribuirà a ridurre il numero di persone con problemi di gioco. Sono proprio questi i giochi che comportano il rischio maggiore. Sono progettati per far diventare dipendente il giocatore, e c’è una maggior probabilità di perdere una grande quantità di denaro in poco tempo”, afferma Silje Sægrov Amble, avvocato presso il Lotteritilsynet.

