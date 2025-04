Come si fa a scommettere su chi vincerà la Serie A? Basta rivolgersi ai tipster!

Diventare un tipster è un passaggio che diventa naturale in quello scommettitore che ama condividere le proprie esperienze con gli altri, aprirsi al confronto e dare suggerimenti mirati. Chiaramente, questo lavoro non è per tutti, ma solo per i ‘professionisti’ del betting, ovvero quelli che amano giocare con raziocinio, basandosi su analisi e statistiche e hanno alle spalle un’esperienza tale da governare il gioco senza lasciarsi andare al puro istinto e alle emozioni del momento.

Una figura capace di dare consigli e suggerimenti riguardanti le scommesse su tutti gli eventi sportivi, calcio in primis, ma sempre più troviamo tipster specializzati in tennis, basket, motori, sport americani.

Di tipster, tra affiliati e ‘battitori liberi’, ce ne sono ormai tanti in giro; che siano bravi o meno sono i giocatori stessi a riconoscerlo, attraverso i consensi che gli attribuiscono sui canali social. Una sfida a colpi di pronostici, dove non ci sono né sotterfugi né inganni, e dove ogni tipster mette in campo le proprie abilità e conoscenze, ma non può, né deve, promettere nulla. E’ un mondo pieno di vivacità e simpatia, quello dei tipster, le cui attitudini social sono fondamentali per fare cassa di risonanza e movimentare la pletora degli scommettitori, rendendoli parte di una grande comunità.

Tipster alla ricerca del pronostico per le ultime giornate della Serie A

A otto giornate dalla fine del campionato di Serie A, gli esperti di calcio si stanno concentrando sui pronostici Serie A per individuare la scommessa migliore su chi conquisterà lo scudetto. Rispetto alle ultime due stagioni, quando Napoli e Inter avevano già messo in cassaforte il titolo con largo anticipo, quest’anno la lotta sembra destinata a decidersi solo nelle ultime giornate.

Tra le infinite proposte che ci sono in rete, uno dei punti di riferimento più noti tra gli esperti nei pronostici di Serie A è ilverogladiatore.it, portale gestito da appassionati tipster che vantano un’esperienza decennale nel settore. Questo canale è specializzato in pronostici e analisi sui campionati top europei e mondiali e gode di una forte presenza sui social, con oltre 280.000 follower su Telegram e quasi 400.000 su Instagram.

Inter favorita, ma occhio alla stanchezza

Dopo la vittoria nello scontro diretto contro l’Atalanta, l’Inter ha consolidato il suo primato in classifica con 67 punti, tre in più del Napoli e nove in più dei bergamaschi. La squadra di Inzaghi, già campione d’Italia lo scorso anno, ha mostrato grande solidità e continuità, confermandosi la candidata principale al titolo. Il punto di forza principale è la qualità della rosa, con giocatori abituati alla pressione e capaci di esprimere un calcio efficace e organizzato. Tuttavia, l’Inter è l’unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti (Champions League, Coppa Italia e campionato), e il fitto calendario potrebbe rappresentare un’insidia nelle prossime settimane.

Napoli, una stagione tra alti e bassi

Il Napoli, partito con grandi ambizioni grazie alla guida di Antonio Conte, ha vissuto una stagione altalenante. Dopo un ottimo avvio, i partenopei hanno avuto un calo a gennaio, complici alcune scelte di mercato che hanno indebolito la rosa. La partenza di Kvaratskhelia e l’infortunio di Neres hanno pesato sulla squadra, che ha perso punti importanti contro Roma, Lazio, Udinese e Como. Tuttavia, il pareggio con l’Inter e la vittoria sulla Fiorentina hanno riacceso la speranza. A differenza dei nerazzurri, il Napoli non ha impegni europei e può concentrarsi esclusivamente sul campionato, un vantaggio non trascurabile in questa fase.

Atalanta, sogno difficile ma non impossibile

L’Atalanta, terza a nove punti dall’Inter, sembra la meno attrezzata per rimanere in corsa fino alla fine. La squadra di Gasperini ha dimostrato di poter battere chiunque, come nella clamorosa vittoria per 4-0 sulla Juventus, ma ha fallito il test decisivo contro l’Inter, rimediando l’ottava sconfitta consecutiva nei confronti diretti con i nerazzurri. Tuttavia, la Dea ha il vantaggio di non avere più impegni in Champions League e Coppa Italia, quindi potrà concentrarsi solo sul campionato. Se riuscisse a vincere le prossime partite e approfittare di eventuali passi falsi delle prime due, potrebbe tornare in corsa.

Cosa succede in caso di parità?

Se due squadre dovessero chiudere il campionato a pari punti, il regolamento prevede uno spareggio per assegnare il titolo. Al momento, se Inter e Napoli arrivassero appaiate in vetta, sarebbe proprio questa la sfida decisiva per lo scudetto. L’Atalanta, invece, risulterebbe esclusa dalla corsa per via della classifica avulsa negli scontri diretti.

Con ancora 24 punti in palio, la lotta per il titolo è tutt’altro che chiusa. L’Inter parte favorita, ma il Napoli ha l’opportunità di approfittare della stanchezza nerazzurra. E chissà che l’Atalanta non riesca a rientrare in gioco. Le ultime giornate promettono spettacolo.

Possibile spareggio per lo Scudetto

Se due squadre dovessero chiudere il campionato a pari punti, il titolo verrebbe assegnato tramite uno spareggio in gara secca, da giocare in casa della squadra con gli scontri diretti a favore. Se anche questi fossero in equilibrio, conterebbero la differenza reti e, in ultima istanza, un sorteggio.

In caso di tre squadre a pari punti, si utilizzerebbe la classifica avulsa per determinare le due finaliste dello spareggio. Con il distacco attuale ridotto al minimo, questo scenario non è da escludere.

PressGiochi