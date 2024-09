Yurj Buzzi in Emily in Paris: ‘Un nuovo inizio della serie sullo sfondo di Roma’

L’attore Yurj Buzzi è nel cast della serie tv Emily in Paris, in streaming su Netflix e con protagonista Lily Collins. “Lavorare con Lily Collins è stato un grande piacere, ho avuto la possibilità di collaborare con un’attrice di grande esperienza e professionalità – afferma Yurj – sul set abbiamo anche aggiunto alcune battute affinché la scena fluisse meglio”. Un ruolo preso a citazione dalla sceneggiatura, relativo a quando la protagonista affitta la sua prima casa a Parigi e che “segna un nuovo inizio sullo sfondo di Roma”. Yurj, nel suo ruolo, ha espresso fascino e talento. “Il regista Andrew Fleming mi ha trasmesso una grande sicurezza, e la mattinata delle riprese è trascorsa troppo velocemente. Infatti, quando lasci il set, hai quella sensazione di voler avere più tempo per continuare a imparare da grandi professionisti e crescere sempre di più come artista”. Riguardo alle dinamiche, sono state celeri: “È successo velocemente: la mattina ho presentato il selftape e nel pomeriggio c’era già interesse”.

Yurj Buzzi, nato a Vigevano, giovanissimo si trasferisce in Puglia, a Grumo Appula. Lì scopre la passione per il teatro, misurandosi con il suo primo e applaudito ruolo da protagonista in Liolà di Luigi Pirandello. “Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo entusiasta di questa opportunità”. Con la sua interpretazione Yurj ha ottenuto un grande successo di pubblico e da lì è scoccata la scintilla che l’ha portato lontano di casa, pur di affermarsi, come anche lui rammenta: “Andammo in scena e tutte le sensazioni – dalle tavole scomposte che accompagnavano i miei passi, agli scambi di emozioni con gli altri attori – conquistarono il mio cuore”. La passione per il teatro lo spinge prima a Roma, dove frequenta la scuola di cinema e regia, poi approda all’Actor Center di Londra per perfezionare la propria arte.

Yurj non è soltanto un brillante e fascinoso attore, nella sua carriera c’è anche la pubblicazione di una raccolta di poesie dal titolo La mia vita su di un cactus. “Ognuno di noi, in parte o in tutto, vive la propria esistenza sul proprio piccolo cactus. Ogni giorno le spine trafiggono la nostra carne, tentiamo di strapparle e qualche volta ci riusciamo, molte altre no. Sono spine di amori perduti, delusioni, sogni infranti, incomprensioni”. Come regista ha ottenuto importanti riconoscimenti con Da qui non scendo, un estratto del suo libro, vincendo il premio teatrale Napoli Cultural Classic. Nel 2016, con lo spettacolo di apertura del Dubai Film Festival 2016, ha vinto l’oro ai Muse Creative Awards. I premi ottenuti non dimostrano soltanto la versatilità di Yurj come interprete, ma anche la sua capacità di avere idee vincenti. A chi gli chiede cosa occorre per avere un’idea di successo, lui risponde: “Un’intelligenza emotiva che guida e non si lascia intrappolare o limitare dalle emozioni o dalle restrizioni”.

La quinta stagione di Emily in Paris si girerà a Roma, come annunciato da Netflix. “Mi piace immaginare che nel sequel, davanti ad un tramonto perfetto, tra i vicoli di Roma nei pressi di Piazza Navona, Emily passeggi insieme a Sylvie (interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu). Il realtor, interpretato da me, riconosce Emily e le invita per un aperitivo su una terrazza: in questo scenario da sogno nasce l’idea di una collaborazione con l’agenzia Grateau, che proprio in quei giorni è alla ricerca di un affiliato a Roma. In questo piccolo plot immaginato, c’è il mio tentativo di tornare nella serie e il mio più grande desiderio di continuare a crescere professionalmente”.

Tra i lavori di Yurj Buzzi, ci sono lo spot Martini (2011) in cui ha sostituito George Clooney; il film Spy (2022) di Paul Feig con Melissa McCarthy e Jason Statham; Ti presento Patrick (2018) con Beattie Edmondson.

