WSOP. Con più di 5mila iscritti, il bilancio al casinò di Sanremo è positivo

Il bilancio finale del Festival WSOP al Casinò di Sanremo ha superato le più rosee aspettative.

Dal 24 novembre al 4 dicembre le iscrizioni complessive a tutti i tornei di poker sono state 5.263. Hanno affollato i green di gioco ben 3.299 players con 914 iscrizioni al Main Event. Il montepremi complessivo si è attestato a € 1,8 milioni, con una media giornaliera di 500 iscritti.

“Questo flusso continuo di pokeristi ha portato in città e nelle sue strutture ricettive più di 10 mila presenze considerando i numerosi accompagnatori. La Poker Room del Casinò ha registrato il tutto esaurito nelle sale dedicate ai diversi tornei, un segnale positivo della grande attenzione degli appassionati verso le proposte d’intrattenimento del Casinò di Sanremo, realizzate in collaborazione con TexApoker.” Afferma il Presidente ed Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.

I prossimi eventi pokeristici sono già in calendario: per tutto il mese di dicembre si svolgerà il TPS series e già si prepara un 2024 ricco di gare di livello internazionale.

PressGiochi