Win for Life: la testimonianza e le emozioni di “Blondie”, la vincitrice della 473esima rendita

È stata presentata per l’incasso la vincita del concorso N° 4937 delle ore 13:00 di giovedì 17 ottobre 2024. La rendita numero 473 di Win for Life, che ha assegnato un premio da 3 mila euro al mese per 20 anni, è stata vinta grazie ad una giocata da 1 euro ed è stata realizzata a Fiumalbo (MO) presso il Punto di Vendita Sisal La Pietra Azzurra situato in Via Giardini, 141.

La combinazione è stata: 1 – 7 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20. Numerone: 14

“Blondie”, il nome scelto dalla vincitrice della rendita Win for Life per raccontare la sua storia, è una donna disoccupata, ma inarrestabile con la sua forza d’animo positiva. Blondie, infatti, circondata da pochi amici, vuole farcela, essere autonoma, sentirsi utile. Vorrebbe gridare al mondo che è una persona semplice, che nessun lavoro la spaventa ma che ha davvero bisogno di volersi bene e di sentire che qualcuno la apprezza.

“Sono disoccupata e il mio obiettivo è quello di trovare presto un lavoro, per avere le mie giornate scandite dagli impegni, conoscere nuove persone e non avere l’assillo dei debiti. Fino ad oggi il solo mio vero “amico”, quello che conosce i miei segreti, le mie paure e i miei sogni, è sempre stato il mio adorato gatto. I suoi occhi hanno fotografato ogni attimo degli anni che abbiamo vissuto insieme”.

Il giorno in cui Blondie ha giocato era davvero triste perché era venuto a mancare il suo amico a quattro zampe e voleva distrarsi, pensare ad altro, nel mentre di un caffè al bar.

“Il 17 di ottobre resterà sempre per me una giornata da ricordare. Quando ho giocato, solo 1 euro e con numeri casuali, avevo una sensazione positiva legata al ricordo del mio “gattino”. Nella tristezza di quel momento sentivo che mi avrebbe portato fortuna e qualcosa sarebbe cambiato nella mia vita. E così è stato, incredibilmente vero. Ero io la fortunata vincitrice della rendita Win for Life da 3.000€ al mese per 20 anni”.

Con i soldi della vincita Blondie potrà comprare un’auto e allargare il raggio di ricerca di un posto di lavoro.

“Sono felice e speranzosa del mio futuro. Non vedo l’ora di prendere in mano la mia vita, con serenità”.

PressGiochi