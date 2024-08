Wazdan raddoppia la presenza leader in Italia tramite la partnership con CasinoMania

Wazdan, il principale sviluppatore focalizzato sui guadagni, ha continuato a rafforzare la sua presenza in uno dei principali mercati maturi d’Europa attraverso la sua ultima alleanza con l’operatore italiano CasinoMania.

Wazdan, il principale sviluppatore focalizzato sui guadagni, ha continuato a rafforzare la sua presenza in uno dei principali mercati maturi d’Europa attraverso la sua ultima alleanza con l’operatore italiano CasinoMania.

L’accordo vedrà oltre 40 dei titoli più performanti e preferiti dai giocatori di Wazdan resi disponibili sul mercato italiano, tra cui 25 Coins™, Sizzling 777 Deluxe e Mighty Wild™: Panther.

I giocatori della regione trarranno vantaggio anche dalle funzionalità innovative di Wazdan, che hanno rivoluzionato il settore iGaming e offrono ai giocatori esperienze di gioco stimolanti e coinvolgenti, tra cui le meccaniche Sun of Fortune™ e Black Horse™ Deluxe.

Dal suo lancio nel 2021 come casinò online certificato ADM sotto il rinomato Cristaltec Group, CasinoMania offre ai giocatori un’impressionante gamma di titoli di slot dai principali fornitori del settore nello spazio iGaming.

L’ultima partnership commerciale di Wazdan sottolinea le sue ambizioni di continuare ad affermarsi nei principali mercati europei e di offrire il suo portafoglio innovativo a un numero sempre crescente di giocatori.

Andrzej Hyla, Chief Commercial Officer di Wazdan, ha affermato: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con CasinoMania mentre continuiamo a costruire la nostra presenza leader di mercato in tutta Europa.

“L’Italia rimane una regione di estrema importanza e, con l’impressionante crescita di CasinoMania in così poco tempo, siamo fiduciosi che il nostro software gratificante troverà riscontro in un nuovo bacino di giocatori in tutto il paese”.

