Vincite 10&Lotto: in Lombardia premi complessivi per 94mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 29 agosto premia la Lombardia con alcune vincite. La piu’ alta si registra a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, con un ‘nove’ Oro da 50mila euro, segue Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, che esulta per i 30mila euro vinti grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro.

8mila euro invece premiano un fortunato giocatore di Taiano, in provincia di Varese, che centra sette numeri su nove giocati, si aggiunge poi l’uno’ Oro da 6.300 euro per Sesto San Giovanni, nel milanese chiudendo il quadro delle vincite per la regione per un totale di 94.300 euro.

Da segnalare anche un altro premio da 50mila euro destinato a Galtellì, in provincia di Nuoro, grazie ad un ‘nove’ Oro e uno da 30mila euro per Senigallia, in provincia di Ancona, con un ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 19,1 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.540 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi