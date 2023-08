Videogiochi e Blockchain: Ecco come cambierà l’esperienza dei giocatori

Il valore di BTC continua ad attirare l’attenzione di stampa e media. Tuttavia, oltre le quotazioni di questo asset e delle altre criptovalute, c’è un mondo emergente di possibilità che investirà moltissimi settori industriali. Uno di questi è il mondo dei videogiochi. La blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute, può cambiare l’esperienza di gioco in svariati modi. In questo articolo analizziamo alcuni dei cambiamenti imminenti che le criptovalute porteranno per i videogiocatori.

NFT e monetizzazione del tempo di gioco. La grande rivoluzione delle crypto per i videogiocatori

La blockchain ha realmente il potenziale per cambiare l’industria dei videogiochi. Sebbene sia impossibile determinare quali saranno i cambiamenti che diventeranno permanenti, l’utilizzo di queste tecnologie nel gaming promette di ridefinire non solo come i giocatori interagiscono con i giochi stessi, ma anche come vengono valutati il loro tempo e i loro sforzi.

Uno dei casi più interessanti è quello degli NFT (token non fungibili), ossia oggetti digitali dalla proprietà unica e verificabile. Per fare un esempio concreto, se un giocatore ottiene un’arma rara o un costume in un gioco, può dimostrare senza ombra di dubbio che quell’oggetto gli appartiene. Di conseguenza, si potrebbe creare un mercato dove gli sforzi dei giocatori possono avere un ritorno economico reale. Ad esempio, un NFT potrebbe essere venduto ad un altro giocatore per dei Bitcoin, i quali potrebbero essere spesi nel mondo reale.

Si tratta di qualcosa che fino ad oggi non era possibile pensare. Inoltre, data la natura crosschain degli NFT e delle blockchain in generale, si potrebbero anche creare degli universi di gioco condivisi dove gli oggetti, le abilità o persino i personaggi possono passare da un gioco all’altro. In altre parole, le criptovalute aprono nuove opportunità di monetizzazione per i giocatori i quali potranno trasformare il gaming da un semplice hobby a una potenziale fonte di reddito.

Un altro affascinante cambiamento risiede nella monetizzazione del tempo dei giocatori. In alcuni giochi basati su blockchain, i giocatori potrebbero guadagnare token o altri premi convertibili semplicemente giocando o raggiungendo determinati obiettivi. Ciò rappresenta un cambio di paradigma enorme rispetto ai modelli tradizionali di monetizzazione. Ad esempio, esistono già alcune versioni di sparatutto o giochi di corsa che sono integrati con Bitcoin. Di conseguenza, i giocatori possono competere tra di loro ed incassare frazioni di Bitcoin a seconda delle loro performance di gioco.

Integrando i videogiochi con le criptovalute, si può anche ridefinire la partecipazione del pubblico alle sessioni di gioco online. Infatti, le persone potranno interagire con la performance di gioco del gamer di turno per alterare gli equilibri di gioco. Alcuni sviluppatori stanno testando dei videogiochi di corsa simili a Mario Kart dove gli utenti possono scannerizzare un QRcode e decidere se sganciare una bomba o un bonus verso uno specifico giocatore. Questo crea un coinvolgimento senza precedenti per il pubblico e permette ai content creator di fare leva sulla propria audience.

Nonostante gli sviluppi siano estremamente interessanti, ci sono anche sfide e perplessità. Le preoccupazioni riguardo alla scalabilità, l’accessibilità per i nuovi utenti e l’equilibrio tra economia del gioco e coinvolgimento del gioco stesso devono essere affrontate man mano che l’industria progredisce. Tuttavia, la possibilità per i giocatori di trasformare la loro passione in qualcosa di tangibile e di valore rende chiaro come il futuro del gaming, integrato alle criptovalute, sia estremamente luminoso.

