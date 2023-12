Vicenza: bancomat all’interno della sala slot, scatta la segnalazione della Finanza

I clienti potevano prelevare il denaro per giocare alle slot senza dover uscire dal locale per andare alla ricerca di un bancomat. I militari della guardia di finanza hanno scoperto

I clienti potevano prelevare il denaro per giocare alle slot senza dover uscire dal locale per andare alla ricerca di un bancomat. I militari della guardia di finanza hanno scoperto uno sportello Atm installato all’interno di una sala giochi al Mercato nuovo. Le fiamme gialle hanno quindi inviato una segnalazione al Comune che notificherà una diffida ai gestori della sala slot – già multata in passato per violazioni alla legge contro la ludopatia – per la rimozione del terminale e per le eventuali sanzioni di carattere amministrativo.

Sia la legge regionale sia il regolamento comunale prevedono infatti una distanza minima tra i locali pubblici dov’è possibile giocare e gli sportelli bancomat. Sempre le fiamme gialle hanno inoltre multato due bar in provincia dove gli apparecchi erano accesi fuori dagli orari consentiti.

Da alcune settimane le fiamme gialle hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle normative. Il controllo alla sala slot risale allo scorso 14 dicembre. I militari hanno riscontrato che tutte le slot machine erano in regola. Ciò che, invece, non avrebbe dovuto esserci era lo sportello Atm. Da qui l’immediata comunicazione a palazzo Trissino che prenderà i propri provvedimenti.

Il “Regolamento comunale per l’apertura delle sale giochi e l’installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro” è stato modificato dal Comune nel 2019, quando erano state introdotte alcune importanti novità, tra le quali la distanza dei locali non solo dai luoghi sensibili, come scuole e luoghi di culto, ma anche da quelli dove ci si può facilmente approvvigionare di denaro contante.

Lo stessa sala slot al Mercato nuovo era stata multata all’inizio dello scorso gennaio, quando i finanzieri del comando provinciale avevano trovato dodici slot in funzione durante la fascia oraria in cui è vietato dalla legge regionale. In quella circostanza era stata emessa una sanzione amministrativa che ammontava complessivamente a 6 mila euro.

Nella medesima attività di contrasto alla ludopatia, pochi giorni prima di Natale, le fiamme gialle hanno inoltre riscontrato violazioni alle disposizioni in altri due locali in provincia. In uno di questi i militari hanno inflitto una multa dopo aver scoperto otto apparecchi accesi nella fascia pomeridiana protetta. Per l’esercizio pubblico si tratta della seconda violazione nell’arco di un biennio; dovesse accadere per la terza volta, l’amministrazione comunale potrebbe ordinarne la chiusura definitiva. L’altro locale invece è stato multato in quanto erano presenti alcune slot accese in orari vietati dalle disposizioni regionali.

