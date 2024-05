Gioco legale: mercoledì 15 maggio in Senato presentazione del libro di Geronimo Cardia

Si terrà mercoledì 15 maggio, alle ore 11.00, presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, su iniziativa del Sen. Massimo Garavaglia, Presidente Commissione Finanze e Tesoro, la conferenza stampa di presentazione del libro dell’Avv. Geronimo Cardia, “Il gioco pubblico in Italia: riordino questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”.

Oltre al Sen. Massimo Garavaglia e all’ Avv. Geronimo Cardia, si prevede la partecipazione al convegno di: Tommaso Miele, Presidente aggiunto della Corte dei Conti; On. Andrea De Bertoldi, Componente Commissione Finanze della Camera; On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera (in video); Mario Lollobrigida, Direttore giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Emmanuele Cangianelli, Presidente EGP-Fipe (Confcommercio); Domenico Distante, Presidente SAPAR; Armando Iaccarino, Presidente Centro studi AS.TRO (Confindustria); Gennaro Parlati, Presidente ACMI. La moderazione sarà affidata ad Alessandro Bertoldi, Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.

