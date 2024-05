Vinto a Napoli il jackpot dal valore di 101.511.953,21 euro

SuperEnalotto rende milionaria Napoli (NA) con un 6 del valore di 101.511.953,21 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma,

SuperEnalotto rende milionaria Napoli (NA) con un 6 del valore di 101.511.953,21 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410.

È la prima vincita con punti sei del 2024.

La sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75

Il Jackpot è stato centrato con una schedina da soli 2 euro.

Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

I JACKPOT DEL 2023

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, è stato vinto a Teramo (TE) il Jackpot da 42,5 milioni di euro.

Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot assegnato nel 2023 è stato centrato con una giocata online dal valore di soli 2 euro.

Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

371,1 milioni di euro il 16/02/2003 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT)

Verifica vincite

Modalità riscossione SuperEnalotto

Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal.

Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma).

Tempistiche riscossione SuperEnalotto

90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A.